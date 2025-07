Miento, luego existo

Confieso que he mentido. Todo lo que he escrito en mi currículum diciendo que soy esto y lo otro, que he estudiado aquí, en la Universidad Complutense de Madrid, en Harvard y en el Instituto Politécnico de México, que he participado en 248 congresos, que he escrito una docena de libros y cientos de artículos, que he dado más de 350 conferencias por todos los rincones del mundo, etc., no se ajusta a la verdad. Por favor, créanme si les digo que jamás he tenido la intención de mentir. Al confeccionar mi currículum y enviarlo a empresas, administraciones y entidades sociales, se han colado titulaciones, actividades académicas y reconocimientos profesionales que, en realidad, no tengo. Y no sé cómo ha sucedido. Estoy tan abochornado que me da vergüenza salir de casa. Soy la comidilla del barrio. Escucho, veo y leo que me están criticando por hacer lo que narro. Pero yo creo que tampoco ha sido tan grave. También lo hacen otros y no sufren el escarnio público que estoy padeciendo. Por tanto, ¿por qué tengo que cargar con el mochuelo de una mentira cuando el resto de la humanidad y, sobre todo, quienes ahora me censuran con tanto ímpetu también son unos tramposos?

La voz de mi conciencia me recuerda una y otra vez que no es bueno mentir. ¡Pues claro, ya lo sé! Me martiriza con los evangelios, donde presentan a Jesús como el camino, la verdad y la vida, destacando que la mentira es una herramienta del diablo y un obstáculo para la relación con Dios. Que se anima a los creyentes a buscar la verdad y a vivir en la honestidad y la integridad. La conciencia también me aterroriza con Pinocho, cuya nariz se alarga y alarga cuando miente. Y con "Juan y el lobo", el famoso cuento del pastor mentiroso que, aburrido mientras cuida de sus ovejas, finge que un lobo ataca a su rebaño, engañando a quienes acuden en su ayuda. Después de repetidas falsas alarmas, los paisanos dejan de creerle, y cuando un lobo real ataca, nadie acude, pensando que es otra de sus mentiras. El lobo se come las ovejas y el pastor pierde su rebaño. La moraleja de la historia es que la mentira puede llevar a la pérdida de credibilidad, incluso cuando se dice la verdad. Y para atormentarme aún mucho más, me presenta "El zorro embustero", un cuento corto que enseña a los niños sobre las consecuencias negativas de la mentira y la importancia de la honestidad.

Me he metido en un lío monumental y no sé cómo salir. Algunos me aconsejan que no tenga miedo, que salga a la plaza pública y cuente que todo ha sido fruto de una equivocación, que nunca he tenido el propósito de engañar y que la mentira es el territorio de otras personas que solamente saben acusar y meter el dedo en la llaga, como si los malos de la película fuéramos siempre los mismos. ¡Ay, esta gente es mala, malísima! Otros me sugieren que saque pecho y no muestre ningún tipo de arrepentimiento, que eso es una debilidad personal. Y yo, ya lo saben quienes me conocen, soy muy fuerte. Al menos en apariencia, claro. Pero también he recibido un mensaje anónimo que me está mosqueando. Considera que la mentira lleva a situaciones difíciles o problemáticas para uno mismo o para otros y, finalmente, a la pérdida de credibilidad y confianza. Que los expertos en estas materias avisan que la confianza es fundamental para el desarrollo personal y comunitario, que fomenta las relaciones sociales en todos los ámbitos de la vida cotidiana y que, por consiguiente, permite mejorar la colaboración y promover un ambiente de bienestar. Y yo sin saberlo. ¡Puf, vaya embrollo!

