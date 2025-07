Gran Prix del verano

Hace años, el verano solía ser un desierto informativo; pocas noticias y escasamente relevantes. De ahí que, año tras año, sugieran serpientes del verano o reapareciera el monstruo del lago Ness, que nunca aparecía. Ahora ya no hace falta inventarse nada. La realidad supera a la ficción. Como dice un amigo vivo, hoy Kafka sería un escritor costumbrista. Y son tantas, y tan gordas, las novedades, que cada una por separado invita a un artículo o se presta a una reflexión profunda y, no precisamente, veraniega. Por eso, hoy me inclino por recorrer este Gran Prix, que consta de varias etapas (podría tener bastantes más).

1.-Monte la Reina.-Parece que, por fin, lo de Monte la Reina va viento en popa a toda vela. Se concretan inversiones, planes, fechas y hasta la Junta ha aprobado, dicen que en tiempo record, un Plan Regional que agiliza los trámites y trámites que requiere el futuro campamento militar. Enhorabuena a los premiados. Ahora ya solo nos falta saber si no habrá retrasos o problemas imprevistos y quién se apunta el tanto, o sea el relato. En el acto del jueves en Toro, hubo unanimidad, colaboración y maneras exquisitas, eso sí cada autoridad bien arropada por los suyos. No suele ser lo habitual entre el Ejecutivo central (PSOE), la Junta (PP), el Ayuntamiento toresano (PSOE) y la Diputación zamorana (PP), pero nunca es tarde si la dicha es buena Felicitémonos todos y que el ambiente dure.

2.-Aranceles. La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, y el mandamás-USA, Donald Trump, se reúnen hoy en Escocia para negociar los futuros aranceles, que, según parece, se moverán en torno al 15% tanto de allá para acá como al contrario. A ver de qué humor va el norteamericano, que igual sale por peteneras y plantea una cosa distinta. El campo zamorano estará muy pendiente de las negociaciones; puede resultar dañado. Convendría que bastantes labradores, que parecen adorar a Vox, tuvieran en cuenta lo que dice Abascal en este caso. O sea, apoyo a Trump y a Europa, que le den. Y a nuestro campo, ídem del lienzo. Y hablando de Vox, no sé qué tal le habrá sentado que tengamos un sacerdote indio al frente de la parroquia de San Lorenzo. ¿Lo meterán en el cupo de futuros expulsados o le perdonarán? Recemos por él.

3.-Empleo.-También ardo en deseos de saber que piensan en el PP (y también en Vox, claro) de los datos de la Encuesta de Población Activa (EPA) del segundo trimestre del 2025. Que yo sepa, ni Feijóo, ni Abascal, ni Tellado, ni Ayuso han dicho ni pío de las buenas cifras conocidas el pasado jueves. Nada menos que superar los 22 millones de trabajadores y la menor cifra de paro (10,29%) desde 2008, antes de la gran recesión. ¿No comentan las noticias positivas o prefieren centrarse en otros asuntos? Parece como si no se alegraran, como si solo esperaran lo negativo para seguir dando leñazos a Pedro Sánchez. ¿Habrá alguna pregunta en el Congreso? No parece, pero, como canta Rubén Blades, sorpresas te da la vida, ¡ay, Dios!

4.-Currículums.-Ha estallado la guerra de los currículums tras descubrirse que una destacada dirigente del PP, promovida por Ayuso y potenciada por Feijóo, había mentido en sus relaciones de orlas académicas y méritos. Y no en una ocasión, que ya sería grave, sino tres veces, tres. Nuria Núñez se inventaba sus calificaciones a gusto del consumidor, pero la pillaron y ahora todo el mundo anda mirando lo que pone el de al lado (si es rival) por si también miente. Miguel Tellado ha tenido que borrar lo de periodista de la web del PP y Óscar Puente anda enseñando los papeles de su máster en Dirección Política. ¿Conduce a algo esta guerra? Solo al hartazgo de la gente y a obligar a los políticos a que no mientan…por lo menos en sus currículums.

5.-Montoro.-Lo de Cristóbal Montoro habrá que dejarlo para otro día. Da para un tratado más grueso que el libro de Petete. Además, es fácil que se vayan conociendo muchas más cosas y que lo que sabemos ahora sea únicamente la punta del iceberg. Ya verán como aquí, algunos no hacen su famoso "periodismo de investigación". Al tiempo.

