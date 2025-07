El caso ZP

Que "el mejor destino es el de supervisor de nubes acostado en una hamaca y mirando al cielo", leyó Zapatero en el ocaso de su presidencia del Gobierno dando a entender que deseaba el retiro y el descanso. Evidentemente la cita no es suya, tonto solemne lo declaró Mariano Rajoy, sin el cual algunas de las peores políticas del socialista no se hubieran perpetuado para que sobre ellas asentara Sánchez el asalto final a la convivencia democrática que trajo consigo la ejemplar transición española hacia la democracia.

La cita es de Ramón Gómez de la Serna. Y en Don Ramón se quedó, sin pasar de brote verde en la intención de Zapatero, porque el de León, que nació en Valladolid - también en eso mintió-, salió por piernas del gobierno tras negar la crisis económica hasta que era tanto el riesgo de que la Unión Europea tuviera que intervenir a España, como hizo con Grecia, que tuvo que aprobar y aplicar el mayor paquete de recortes económicos y de ayudas sociales que nunca en la historia haya conocido España.

Parecía avergonzado y tratando de pasar desapercibido, incluso en un PSOE en el que, con su espantada y el posterior descalabro electoral, había perdido todo el crédito y el favor y fervor de la militancia. Pero no, quien era más tonto por malo que malo por tonto, como tuve ocasión de razonar con Jaime Mayor Oreja, no contaba nubes sino el tiempo que le quedaba para poder emerger de nuevo a la superficie, no ya como político de primera línea sino como muñidor de tropelías y conseguidor de pasta a la sombra de lo peor de la escoria dirigente mundial.

Zapatero se morrea con el sátrapa Maduro a cambio de unos millones de dólares para él, para sus hijas y para algunos de sus amigos, mientras el pueblo venezolano se sumerge cada vez más en el fango de la tiranía, la violación de los derechos humanos y el saltarse con obscena chulería el resultado de las urnas. Zapatero se manosea con los dictadores del régimen comunista chino y sus empresas de capitalismo, ese sí, salvaje. Está en más sitios. Busquen dónde está el mal y allí estará ZP.

