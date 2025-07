¿Singularidad nuclear… o singularidad política?

La física no entiende de fronteras políticas, pero parece que la política energética española sí. En las últimas horas hemos asistido a una sorprendente pirueta del Gobierno que, de confirmarse, roza la tragicomedia. Después de años defendiendo —con argumentos ideológicos, no técnicos— el desmantelamiento de nuestras centrales nucleares, ahora estaría dispuesto a dar marcha atrás… pero solo en Cataluña.

El presidente Sánchez habría prometido a sus socios separatistas una "singularidad nuclear catalana", alargando la vida útil de las centrales de Ascó y Vandellós, que en teoría iban camino del cierre entre 2030 y 2035. ¿La razón? Evitar un apagón en una comunidad donde la energía nuclear supone el 60 % de su mix energético, y donde las renovables brillan por su ausencia (8% de penetración, frente a comunidades que superan con creces el 30 o el 40%).

La contradicción es escandalosa. Durante años he defendido con datos, no con consignas partidistas, la necesidad de mantener y alargar la vida útil de las centrales nucleares existentes. Por sentido común, por sostenibilidad, por seguridad del suministro y, sobre todo, por el coste económico y medioambiental de prescindir de una fuente de energía firme, estable, libre de emisiones y ya amortizada.

La ciencia no puede ser utilizada como coartada cuando interesa y descartada cuando estorba. Y la energía nuclear, guste o no, es parte imprescindible de la ecuación energética de los próximos 30 años, especialmente si queremos descarbonizar la economía sin depender del gas ruso o de apagones inesperados

Se nos tachó de defensores de los "ultrarricos", como si la física del reactor dependiera del color político de quien lo observe. Se dijo que había que cerrar por "imperativo ecológico", mientras Europa avanzaba en sentido contrario, incluyéndola en la taxonomía verde y apostando por nuevos reactores modulares. Y se insistió en que era insostenible, incluso cuando informes internacionales mostraban lo contrario. Hasta que el apagón del pasado abril encendió más que luces: encendió la hipocresía.

¿De verdad se va a mantener Ascó y Vandellós mientras se ejecuta el desmantelamiento de Almaraz, Cofrentes o Trillo? ¿Es sensato premiar a quien menos ha apostado por la diversificación energética y penalizar a regiones como Extremadura o Valencia, que han soportado los costes ambientales y sociales de tener una central en su territorio durante décadas? ¿Qué clase de política energética es esta que se guía por la geometría variable de las cesiones parlamentarias?

Si hay una "singularidad" que el Gobierno debe reconocer, no es la catalana, sino la física: el sistema eléctrico necesita energía firme, no sujeta a la caprichosa volatilidad del viento o del sol. Y si hay una decisión coherente que debe tomarse, es la de aplicar los mismos criterios técnicos, no ideológicos, a todas las centrales nucleares de España.

Porque lo que está en juego no es solo la producción de unos reactores. Es la seguridad energética del país, la viabilidad económica de regiones enteras, la estabilidad del sistema eléctrico y, en última instancia, la credibilidad del discurso gubernamental.

La ciencia no puede ser utilizada como coartada cuando interesa y descartada cuando estorba. Y la energía nuclear, guste o no, es parte imprescindible de la ecuación energética de los próximos 30 años, especialmente si queremos descarbonizar la economía sin depender del gas ruso o de apagones inesperados.

El Gobierno debe decidir si quiere hacer política energética o si prefiere seguir haciendo energética política. Pero si va a rectificar, cosa que sería bienvenida, que lo haga para todos, no solo para unos pocos. Porque la electricidad no entiende de territorios ni de cuotas parlamentarias. Y la sensatez, tampoco.

Profesor de Física

Suscríbete para seguir leyendo