Real Decreto o real festival de embustes

Advertía la filósofa Hannah Arendt que a un pueblo al que se le miente de manera sistemática, se acostumbra y acaba volviéndose inmune a la mentira. Apático e indolente ante la misma, con ese pueblo se puede hacer lo que se quiera.

Y en esas estábamos, mirando apáticos e indolentes como justo antes de que nuestro Congreso, anteriormente denominado el Congreso de los Diputados, ahora renombrado como el Congreso de los tigres, los leones, más Torrebruno, eche el cierre por vacaciones, sus señorías han votado contra el Real Decreto antiapagones.

Ese Congreso tan inclusivo y que mejor haría en apodarse el Congreso de los que no le dicen la verdad ni al cura, ni al médico, ni al portal de transparencia, ni siquiera a sus asesores financieros, ha vuelto a hacer lo que mejor sabe hacer: mentir como perros.

Junts anunció que votaría en contra. Es de justicia sospechar que exigirían a cambio de sus siete votos favorables que se les entregaran Alsacia y Lorena, y el Partido Sometido a la Oligarquía Extranjera, en palabras de otro filósofo, además de heavy, Santiago Armesilla, en esta ocasión no pasó por el aro. Ya veremos después de las vacaciones.

La negativa de los catalanes hacía inviable que saliera la suma, y ahí dio comienzo el festival de embustes.

El PP y Vox tan burgueses y liberales como el resto, se acogieron al de qué habla el partido en el Gobierno que me opongo. No hace falta tener un MBA o un doctorado en la destrucción creativa de Schumpeter para saber que cuando desbanquen del trono a Sánchez votarán a favor de este mismo Real Decreto-Ley 7/2025.

Podemos votó en contra, no por principios ni ideología. De justicia es elucubrar que, si los de Junts hubieran anunciado que iban a votar a favor, exigiría a su vez quedarse con Los Sudetes a cambio de sus cinco votos favorables. Así que el partido morado aprovechó la negativa catalana para quedar bien delante de su eco-capitalista electorado.

Al no también se sumaron el BNG y un diputado de la Chunta Aragonesista.

"Aborrezco y abomino la mentira, amo tu ley", nos dice el Salmo 119:163. Pero es imposible amar este Real Decreto anti-apagones, porque el Gobierno ni siquiera se ha dignado en explicar a la ciudadanía cuales fueron las causas del famoso apagón que abrió noticieros de todo el mundo.

Advertía Hannah Arendt que a un pueblo al que se le engaña hasta volverlo inmune a la mentira, se vuelve apático, indolente y con él se puede hacer lo que se quiera

Un buen día, la ministra Aagensen para la Transición Ecológica vino, dio una rueda de prensa en la que con ese lenguaje grandilocuente, ampuloso y hueco propio de los vendedores de humo habló mucho para no aclarar nada, y ni venció ni convenció a nadie.

Y los malpensados, que somos legión, tuvimos que recurrir a nuestro faro, el profesor Turiel, para que nos aclarara que la tan cacareada transición ecológica española se está haciendo al modo Hacendado. Como todo en este país. Con muchas trapalladas y abaratando costes, para mayor beneficio de la mafia energética.

"Es como si Gobierno permitiera a la industria del automóvil vender coches sin frenos", ha sido la metáfora utilizada por el físico. Verbigracia, se está permitiendo arrasar suelo cultivable a cascoporro para llenarlo de placas y molinillos, pero sin obligar a las energéticas a costear el camino correcto para volcarlo a la red. Con lo cual, se pierde energía, se satura el sistema.

Pero así es como funciona este real festival de embustes: embuste tras embuste hasta el embuste final. Por eso no se le quiere explicar al pueblo español que para la implantación de las energías verdes se necesitan quemar combustibles fósiles. Esos mismos combustibles responsables del calentamiento global que se pretenden erradicar mediante las energías limpias.

Tampoco se admite que para la transición ecológica es necesario emplear minerales raros, de esos cuya extracción sólo se puede hacer mediante minas a cielo abierto, que emiten gases altamente contaminantes en las zonas donde se excavan. Con el serio peligro de salud para la población que allí vive que esto conlleva.

En la naturaleza no hay nada enteramente bueno ni enteramente malo. No es tan difícil decir la verdad, y explicar que la transición ecológica tiene sus pros y sus contras. Y que otro de sus contras es que tanto las placas como los molinillos tienen una vida útil de veinticinco años. No más. Y que, hoy en día, no hay modo de reciclarlos. Salvo pagando a los países recolonizados para enviárselos allí. O almacenándolos en la España vaciada, esa otra colonia de la España que va como un cohete.

Por no hablar de los riesgos que suponen para la fauna silvestre.

En este real festival de embustes no sólo participan los políticos, esas rutilantes estrellonas del cartel. También actúan artistas invitados. Los medios de comunicación y esos mercenarios de la ciencia dispuestos a vender al Maestro por veinte talentos de plata también se han apuntado al miente que algo queda.

"Aparta de mí el camino de la mentira, y en tu bondad concédeme tu ley", insiste el Salmo 119:29. Por eso, tras la no aprobación del Real Decreto-ley 7/2025, el antiapagones, los medios de masas se han apresurado a meterle el miedo en el cuerpo a la ciudadanía.

Con la advertencia guión amenaza de que si después del verano no se aprobara el RDL peligrarían tropecientos mil millones en eco-inversiones y la factura de la industria subiría otro porrón más. Verbigracia, que vamos a pagar muy cara la osadía de llevarle la contraria al eco-postureo gubernamental.

Resumen para quien no quiera leerse todo el rollo anterior: real decreto antiapagones, bueeeno y toda oposición a la transición ecológica oficial, maaala.

Ganadera y escritora

