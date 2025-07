Inmigrantes vulnerables

Extranjero es una categoría jurídica. Inmigrante, una expresión política, humanitaria. A efectos legales, ambos pueden estar en España de tres formas: con autorización; como refugiados o apátridas —solicitando protección por persecución o carecer de nacionalidad—, o en situación irregular, es decir, sin papeles para entrar, residir o trabajar (lo cual no es ilegal). Para el refugiado y el apátrida existe un procedimiento específico. Para el irregular, vías administrativas para regularizarse.

En Castilla y León, el inmigrante vulnerable no figura en ninguna norma, pero siempre entra por la puerta de los CEAS. De hecho, persiste un vacío normativo que los servicios sociales municipales colman, interviniendo sin distinción de origen, situación administrativa o minoría de edad, sino por urgencia social inmediata.

Pero cuando la atención exige continuidad y estructura especializada —recursos técnicos que desbordan la competencia local: habitacionales, laborales, educativos, de menores o integración—, la patata comienza a quemar por el lado autonómico: la competencia exclusiva en inmigración sigue colgando de un hilo, sin desarrollo normativo actualizado ni progreso suficiente, delegando en organizaciones del tercer sector, con apoyos económicos parcos.

Por eso no se entiende el discurso de "acogida y solidaridad" que abandera la Junta, para no acoger a 570 menores que le corresponderían en plazas y cumplimiento de la media nacional (767 por comunidad), pese a haberle asignado 197, y contar con un fondo estatal de 100 millones de euros, más 40 extraordinarios, para dejar de ocupar el puesto 10 de 17 en responsabilidad no ejercida.

Negarse a acoger menores extranjeros no acompañados, alegando falta de financiación, imposición estatal o falta de urgencia social, sin haber asumido plenamente la competencia propia de inmigración, es dejar a los más vulnerables —niños y adolescentes solos— en una tierra de nadie institucional, llena de contradicciones.

La solidaridad no puede ser bloqueada ni sujeta a condición. Debe ejercerse como expresión ética de responsabilidad humanitaria, pese a un marco autonómico aún por desarrollar, sostenido principalmente por el compromiso municipal y del tercer sector, con aportaciones regionales más reactivas que estructurales.

65.554 personas extracomunitarias afiliadas en Castilla y León (3.036 en Zamora) no son coyuntura: son estructura. No basta con decir que son necesarios para producir. Es hora de afirmar que son esenciales para convivir, y comenzar a acoger de verdad, desde lo humano, para corregir desigualdades territoriales y lograr una integración más justa.

