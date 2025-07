El "curri"

Estoy convencida de que la titulitis es un mal endémico español que afecta fundamentalmente a la res política. La que Limpia, Fija y da Esplendor define la titulitis como: "valoración desmesurada de los títulos y certificados de estudios como garantía de conocimientos de alguien". Quien más quien menos, los políticos patrios han mentido descaradamente o inflado de forma no menos descarada sus curris. No tenían por qué. La vanidad y el hecho de querer ser más que el común de los mortales les ha hecho caer en un pecado que pasa factura, no siempre en forma de dimisión.

No les hace falta llegar a ese extremo. El burgalés José Luis Corcuera llegó a ministro del Interior procedente de la clase trabajadora, con estudios de Maestría Industrial. José Montilla no era ni bachiller y llegó a presidente de la Generalidad. Ada Colau fue alcaldesa de Barcelona sin haber terminado la carrera de Filosofía. Y el hoy aclamado Rodríguez Zapatero tenía en su curri una más que discreta licenciatura de Derecho por la Universidad de León. La carrera importante en su vida la hizo luego junto a Maduro.

A ellos y a ellas les encanta colgarse las medallas de distintas carreras con sus másteres y los idiomas pertinentes, digo yo si con afán de subir antes en el escalafón. La dimisión de la diputada nacional del PP, Noelia Núñez, por falsear su currículum no ha hecho otra cosa que abrir una nueva batalla entre los populares y los socialistas. Los de la bancada roja se han empleado a fondo con los de la bancada azul. Sobre todo el hostil Óscar Puente. Ahora, en justa reciprocidad, el Partido Popular, exige la dimisión de Puente por lo mismo, por inflar sus cartas credenciales con un máster de Dirección Política que no era tal.

Ni de un lado ni de otro están para dar lecciones de ética "curricular". El nombre de Noelía Núñez, simplemente ha venido a sumarse a la larga lista de políticos con titulaciones inventadas o infladas. Ahí están como ejemplos, junto a Puente, Patxi López, con una ingeniería industrial que nunca terminó y la delegada del Gobierno en la Comunidad Valenciana, Pilar Bernabé. Como pinta en bastos, por si acaso, Moncloa rebajó el curriculum de Yolanda Díez que la vicepresidenta segunda se encargó de inflar con tres importantes másteres que se han quedado en cursos y formaciones. Noelia ha dimitido, Óscar, Patxi y Pilar siguen en sus puestos como si con ellos no fuera la cosa.

