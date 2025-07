Hermano lobo

El título me ha salido la mar de franciscano. El hambriento y agresivo lobo de Gubbio y el poverello de Asís frente a frente y enfrentados. Los ganaderos zamoranos y supongo que de toda Castilla y León se enfrentan todos los días al lobo también hambriento y agresivo en tanto en cuanto mata al ganado sin piedad. Se han estudiado mil medidas para combatirlo, incluida la caza del lobo, especialmente ahora que la Unión Europea ha rebajado la protección de la especie. Ni por esas.

Unos porque quieren proteger al lobo, otros porque quieren combatir su presencia, lo cierto es que el lobo goza de la peor reputación de su historia desde los tiempos de Caperucita. Al lobo, ¡ni agua!, mucho menos cualquiera de los animales de las distintas cabañas ganaderas que suele servirse a modo de menú cada vez que realiza una de las suyas. Por supuesto, me alineo con los ganaderos. Pero también pienso que no hay por qué convertir al lobo en una especie llamada a extinguir. La solución se llama Kangal.

Lo que no me entra en la cabeza es que las autoridades de aquí y de acullá, y aún los propios ganaderos, no se hayan dado cuenta todavía de lo beneficioso que es poner un Kangal en sus rebaños. El Kangal es un perro turco de características extraordinarias. No puedo entender que no se hayan importado directamente de Turquía algunos de estos animales únicos en el mundo a los que el lobo huye nada más olerlo. El Kangal es considerado como una de las razas más antiguas y primitivas que existen. Tiene una planta espectacular. Nada que ver con el mastín. Uno y otro están a años luz

El Kangal es un perro guardián que proteje el ganado y lo defiende de lobos, osos y chacales. Se trata de un perro poderoso, con mordida en tijera perfecta. Algunos ejemplares alcanzan los 86 cm a la cruz y alcanzan fácilmente los 70 kilos. Se trata de un perro muy fiel al amo pero reacio a los extraños, por lo que es ideal para guarda y protección. Gracias a este poderoso animal, el problema del lobo no existe en Turquía.

Su estructura física le permite soportar temperaturas que van de los 40 bajo cero a los 40 sobre cero. En Estados Unidos, Alemania, Sudáfrica y Pakistán han entendido que es el mejor entre los mejores, no en vano es de renombre mundial y orgullo nacional para los turcos. Entonces, ¿a qué esperan en España y por ende en Castilla y León para probar?

