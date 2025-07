Embustes y cuentos…

… de uno nacen cientos. Si ya lo dice el refrán. Y qué razón tiene. Empiezas con una mentirijilla y, como no te pillan, te vienes arriba. Pero todo lo que sube, baja. Y al final la diputada popular Noelia Núñez ha pasado del estrellato, a estrellarse. Por la puerta grande.

Se lo ha buscado ella sola, porque por mucho que diga que era una equivocación sabía perfectamente que la información que figuraba en su currículo no era real. Podría haber definido mejor el estado en el que estaban sus estudios y haber hecho ciertas especificaciones, pero entonces la melodía formativa no habría sonado tan bien.

El problema no es que Noelia Núñez no haya acabado ni Derecho, ni Ciencias Jurídicas, ni Filología Inglesa. Se puede ser buen político a pesar de no tener estudios universitarios. El problema es la falta de honestidad. Si una diputada ni tan siquiera va de cara y es sincera con su formación, ¿cómo nos vamos a creer que lo es con su trabajo?

Lo que también me llama la atención es la tranquilidad con la que ha estado ocupando cargos públicos todos estos años. ¿Se pensaba que no la iban a pillar? ¿O que cuando la pillaran la noticia pasaría desapercibida? Porque en algún momento, ¡bum! Salta la chispa. Como cuando alguien dice que habla inglés, y luego resulta que no es capaz de mantener una conversación fluida.

Por volver al refranero, al menos sigue vigente ese que dice: "Se pilla antes a un mentiroso que a un cojo". Aunque en este caso la mentira ha estado unos cuantos años de paseo.

