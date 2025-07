Acomplejados académicos en política

Es llamativo que entre los políticos existan tantos casos en los que falsean su currículum académico cuando todos sabemos que los estudios no son determinantes para alcanzar incluso los más altos cargos. Para vivir de la política es suficiente con implicarse, y cuanto antes mejor, en las tareas internas del partido que es, a fin de cuentas, el que determinará el devenir político de un militante y lo consagrará las urnas.

Para mí solo existen como explicación dos razones. La primera, un absoluto complejo personal en todos los órdenes de la vida, porque la falsedad académica no solo alcanza a la esfera pública, sino a la personal y más íntima, pues a este círculo también se engaña. Sin embargo, estos acomplejados son valiosos para los partidos, ya que los convierte en personas serviles a los líderes de turno y, por lo tanto, sin ningún espíritu crítico. Harán y dirán lo que los mandamases digan en cada momento y lo harán sin inmutarse, de ahí que los partidos no tengan el menor interés en comprobar la documentación académica de sus cargos.

En segundo lugar, el complejo lleva a la falsedad para, dentro y fuera del partido, transmitir que uno se dedica a la política por vocación de servicio a la sociedad pese a que podría dedicarse a otros ámbitos laborales mucho mejor remunerados. Vamos, un sacrificado por el bien de la comunidad. Pero la realidad es que cada vez son más los políticos que fuera del partido, o de una administración pública, no serían capaces de acceder a un trabajo no ya que les diese emolumentos similares, sino ni siquiera la mitad. Porque demasiados políticos no han llegado ni a tener una vida laboral fuera del partido.

La falsedad me produce náuseas, sobre todo cuando es innecesaria incluso para tener éxito, de ahí que me preocupe tanto ignorante vital y acomplejado en la gestión pública, que es la que determina nuestros salarios, nuestros derechos y, en definitiva, nuestra vida

Estudiar algo o pensar en hacerlo no es tener una titulación y uno se puede equivocar en la fecha en la que obtuvo una titulación, sobre todo si no tiene el título en cuestión, pero no se equivoca en los estudios que ha concluido. Por eso, falsear el nivel académico, y más cuando se sostiene en los años, no es error, sino una mentira del tamaño de un caballo percherón, salvo que quieran considerarnos a los ciudadanos como gilipollas en fase terminal. Y claro que hay cosas más graves que mentir en los méritos académicos, hasta delitos, pero eso no justifica la falsedad, como tampoco la justifica el ampararse en que otros también lo hacen. Pero si aceptamos esto, no podemos aceptar que dimitir cuando te pillan en la falsedad sea algo ejemplarizante, porque esto sería tanto como convertir en ejemplar al delincuente que asume su responsabilidad cuando lo detiene la policía. Ejemplarizante es no falsear, no delinquir, dimitir por arrepentimiento personal antes de que nadie te denuncie, o que la organización que te paga, sea el partido o el Congreso, te expulse sin contemplaciones y no necesariamente con escarnio. Eso sí sería ejemplarizante.

No hay que tener estudios para dedicarse a la política, ni siquiera para gobernar un país siempre y cuando se sepa uno rodear de quienes saben del tema en cuestión. Y no pienso tanto en asesores como en los funcionarios. El político lo que ha de plantear son soluciones desde su perspectiva ideológica y ya serán los funcionarios, que son los técnicos, si el político no tiene la formación precisa, quienes le ayuden a desarrollar su plan ajustándolo mostrándole lo posible y lo imposible.

En 1726, fray Benito Jerónimo Feijoo, en su Teatro Crítico Universal, escribía: "Los ignorantes, por ser muchos, no dejar de ser ignorantes". Exijámosles, al menos, que no nos tomen a los demás por imbéciles.

