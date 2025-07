Intolerancia a la corrupción y ni un jamón en la Alcaldía

En la Navidad del primer año en el que gobernamos en el Ayuntamiento llegaron a Alcaldía -junto a las tarjetas de felicitación de buenas pascuas- botellas de buen vino, jamones, quesos y otros alimentos, y algún otro presente variado, como regalos navideños de las empresas que habían trabajado o tenían relación con el ayuntamiento zamorano. Seguramente una muestra de agradecimiento sin más en esas fechas de intercambio de regalos entre las familias, pero que nos causaron incomodidad y hasta un dilema moral: no nos parecía bien aceptar regalos que no eran merecidos o podrían entrañar contrapartidas o tratos de favor; pero devolverlos podría interpretarse como un desprecio o un gesto de mala educación con personas que nos deseaban felices fiestas de buena fe. La misma que aplicamos para intentar no herir los buenos sentimientos, pero ir devolviendo con firmeza esos presentes navideños, explicando que en realidad nos causaban un problema. Poco a poco se fue entendiendo, y a día de hoy han desaparecido los regalos en todas las fechas, salvo los simbólicos con valor artístico o sentimental, que ocupan su sitio en las estanterías de los despachos municipales.

Tal vez no se entienda la devolución de los regalos, como le pasaba a la mujer de Mario en la novela de Miguel Delibes durante las 5 horas con su marido de cuerpo presente. Pero la intolerancia a la corrupción me parece imprescindible en la digna actividad política para que siga siéndolo, en lugar de convertirse en un refugio de pícaros.

Porque aunque durante los últimos meses parece que la sociedad está indignada por los nuevos casos de corrupción política -que se repiten como la canción del verano todos los años- lo cierto es que existe una tolerancia social a la corrupción que al menos viene desde el Siglo de Oro de la literatura española, en el que los pícaros protagonizaban novelas y obras de teatro ganándose la simpatía del pueblo ¿A quién no le ha caído simpático el Lazarillo de Tormes, de ahí de la cercana Salamanca?

La novela picaresca es un clásico de nuestra literatura, como la picaresca política lo es de la sociedad actual. Y como en ella, los políticos de los partidos con corrupción siguen cayendo simpáticos como el Lazarillo de Tormes, y siguen revalidando el apoyo del pueblo con su voto y ganando las elecciones, porque en España parece existir una gran tolerancia a la corrupción

Pero no es comparable tomar las uvas de tres en tres como Lázaro en respuesta al ciego que las tomaba de dos en dos, con tomar una millonada de dinero de las empresas a cambio de favores desde el gobierno. Una cosa es defenderse como pobre, y otra robar siendo rico.

Una cosa es decir como alguno de mis alumnos de garantía social cuando podían trabajar, que estaban sin asegurar porque así no les descontaban para la seguridad social y el paro y no tenían que hacer la declaración de la renta (imposible convencerlos de que aseguraran sus derechos). O decir como algún pequeño empresario o casi autónomo, que si asegura a los trabajadores tiene que despedir a media plantilla o cerrar el chiringuito. Y otra muy distinta es aceptar sobornos de empresarios para hacerse con obras o servicios públicos pagados con los impuestos de los trabajadores cuando están asegurados.

Una cosa es dar dinero en mano a un constructor cuando te compras un piso con hipoteca para no tener que pagar ni el IVA el comprador ni la plusvalía el vendedor. O pagar los arreglos de la casa o del coche sin factura porque así nos beneficiamos los dos: tú porque te rebajo el precio y yo porque no tengo que declararlo. Y otra muy distinta es utilizar el Boletín Oficial del Estado para hacer leyes que beneficien a las grandes empresas a cambio de mordidas, o a las tuyas o de tus familiares cercanos; y a la vez congelar el sueldo por ley de BOE a los empleados públicos porque son los causantes del déficit del Estado, como hizo el señor de la Ley Montoro, firmada también por él en el BOE.

Y hablando de la Ley Montoro -que tantas veces me reprocharon en la Diputación que la citara porque impedía gastar el dinero que tenía la institución en las necesidades que tienen en los pueblos-, precisamente existe también una corrupción de incumplimiento de la ley, como la que se practica en la Diputación adjudicando obras mediante el caciquismo de llamar a la puerta del despacho del presidente, en lugar de convocatorias públicas en el BOP (que es el BOE provincial) por ley. O corrupción es que un cargo público se crea el jefe de la institución.

Además de la corrupción legalizada, existe también otra corrupción más sutil: la ideológica. Porque aunque humanamente seamos todos iguales y susceptibles de corrupción, la derecha y sobre todo la extrema derecha considera que algunos son menos iguales que otros en una corrupción ética o ideológica que les lleva a decir que los inmigrantes tienen que ser expulsados, que las mujeres deben quedarse en casa, y que ambos colectivos quitan el trabajo a los muy y mucho españolos. De ahí que se acuse desde la derecha a la izquierda política de creerse con la superioridad moral por defender la igualdad, la solidaridad y la justicia social. Pero defender que no somos iguales, que los inmigrantes vienen a robar aquí y si son los nuestros van a trabajar a Alemania, que siempre habrá ricos y pobres... A mí me parece corrupción política y moral.

Como corrupción es también mirar para otro lado ante el genocidio de Israel en Gaza .(No puedes olvidarte de Palestina, Laura).

Existe una tolerancia social a la corrupción que viene al menos de la picaresca. Pero no hay que olvidar que en las obras literarias de este género, el simpático pícaro era de condición social baja y estafaba por necesidad, mientras se denunciaba la situación de los pobres y la corrupción de las clases altas. Lo mismo en la Edad de Oro literaria como en la edad de oro para los corruptos de hoy, o de hace unos años, mucho antes de la democracia.

Porque algunos se empeñan en decir que la democracia ha traído la corrupción. Como si el franquismo no fuera un régimen corrupto en sí mismo nacido de un golpe de Estado. O como si en esa época en que yo era aún una niña no hubiera oído que alguien iba a aprobar la oposición porque tenía muy buena recomendación.

O como a veces una madre me para por la calle ahora para decirme que sus hijos no tienen trabajo y a ver si puedes ayudarlos tú que estás en el ayuntamiento, que algo habrá para ellos. Y yo contesto con las oposiciones que hay. Y pienso que hay que seguir luchando por un trabajo para todos. Sin un pu... jamón ni recomendaciones de los co... (para compensar los dichos machistas y feministas).

Ante la corrupción, tolerancia cero.

Portavoz de IU en la Diputación

