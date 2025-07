STOP violencia

Varios agentes de la Guardia Civil controlan los accesos durante una manifestación no autorizada y promovida por grupos de ultraderecha en redes sociales, a 15 de julio de 2025, en Torre Pacheco, Murcia (España). A raíz de la agresión a un anciano el pasa / Edu Botella - Europa Press

No la tolero en ninguno de sus formatos. Ni siquiera en el de las guerras que, en estos tiempos, siempre son desiguales. No la tolero ejercida sobre la mujer y sobre todo sobre los niños y los ancianos que me merecen un respeto imponente. No la tolero en la calle, en las urgencias de los hospitales, ¡por Dios!, allá donde haya unos violentos, sean de la raza y del credo que sean. Si son de aquí, a la cárcel. Si son de fuera que los deporten como están haciendo en tantos y tantos países de nuestro entorno. España necesita mano de obra, necesita censo, pero de buena gente, de gente trabajadora, de gente con ganas de integrarse, de ampliar horizontes. Gente que no amenace o trate de meter miedo a una sociedad que, no obstante, está narcotizada.

Países como Grecia, Italia, Reino Unido, Francia, Alemania o Suecia ya han tomado diferentes medidas para atajar el problema que genera las oleadas de inmigración masiva que llegan a estos países cada año, donde la violencia también se ha hecho preente. Un debate que se ha abierto también en España a raíz de las declaraciones de la diputada de Vox, Rocío de Meer, cuando habló de hacer "remigraciones masivas". No creo que los países citados sean sospechosos de racismo, fundamentalmente Francia y Alemania o Suecia que, en los últimos años, han sufrido una especie de "invasión" en toda regla. Tampoco pueden ser acusados de estar gobernados por la extrema derecha con la que constantemente se trata de meter el miedo en el cuerpo a toda la sociedad.

Lo ocurrido en Torre Pacheco ha sido deleznable. No queremos en España jaurías humanas como aquellas retratadas por el director de cine Arthur Penn con Marlon Brando y Robert Redford como protagonistas. Pero tampoco podemos olvidar el detonante de toda esa guerra sin cuartel y que no fue otro que la brutal paliza que, de forma gratuita, tres indeseables marroquíes propinaron a un anciano al que dejaron magullado y con secuelas importantes.

Esas situaciones hay que afrontarlas con calma. Dejar actuar a la Policía y la Guardia Civil, pillar a los violentos y actuar en consecuencia. Convivir en paz es lo aconsejable. Sin consignas violentas que no solo parten de cierto activismo ultra, también de algunos imanes que llaman a la violencia contra los enemigos del Islam.

