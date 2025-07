Patatas a diez euros el kilo

Recolección de patatas / Europa Press

La Comisión Europea, ya saben, es el principal órgano ejecutivo de la UE. Traducido: gestiona el presupuesto comunitario y elabora las propuestas legislativas que tiene que aprobar —o rechazar— el Parlamento. Ahora a los eurócratas de Bruselas se les ha ocurrido, ¡brillante idea, sin duda!, que para obtener fondos destinados a rearmar al continente viejo nada mejor que restárselos a agricultores, ganaderos y pescadores. Dicho y hecho, proponen una rebaja de más de un 20% (hay quien habla de un 30% en el total de partidas afectadas) y ya está, resuelto el problema: tanques (o drones) a cambio de alimentos.

Seguramente quienes (bien apoltronados y pagados) han ideado la iniciativa han pensado que si la rebaja de las ayudas comunitarias supone un debilitamiento del sistema alimentario europeo, pues eso, que no pasa nada, se compra más fuera de Europa y ya está, a fin de cuentas es más barato y ya empezamos a acostumbrarnos a comer mierda (o sea productos foráneos tratados con sustancias prohibidas dentro de la UE).

Si la rebaja de ayudas PAC se confirma (esto es, si la aprueba el Parlamento) en los extremos propuestos, adiós al paraguas alimentario comunitario. Se va a producir una desbandada, la definitiva, en el sector. Sin relevo generacional y sin protección presente, el campo —también la pesca, claro— va a desaparecer, pura anécdota, nadie trabaja a pérdidas mucho tiempo. La PAC cerraría así un pantagruélico fracaso, ya dibujado con el afloramiento de un sistema de latifundios que se está consolidando gracias a la falta de rentabilidad de un sector que está dando las boqueadas.

Y aquí, en la culpabilidad de unas medidas que se han cargado la PAC (y que la van a matar del todo si se aprueba la rebaja propuesta) no la tiene solo un partido político o un bloque, todos son culpables, que, por ejemplo, la presidenta de la Comisión es la conservadora Ursula von der Leyen, del Partido Popular Europeo (PPE). Por eso que el PP español no se eche las manos a la cabeza (como ha hecho Mañueco) por la propuesta (si no está de acuerdo su partido que no la apruebe en el Parlamento). Ya se sabe que en cuestiones de connivencia nos sobran ejemplos: aquí van dos, Pacto Verde y Agenda 2030.

¿Saben qué pasará si Europa acaba dependiendo de los alimentos que vienen de fuera? Pues que se pondrán por las nubes y ya no harán falta guerras convencionales: ¡las patatas (con mierda) a 10 euros kilo y la carne (con mierda) ni te cuento! Y si no pagas, ajo (tampoco, que estará a cien euros la ristra) y agua. ¡Y mientras, los desalmados de la ultraderecha frotándose las manos! n