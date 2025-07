Imaginando un Rafael Moneo para todos

Sí, para todos los mejores artistas zamoranos. Porque en estas recientes fechas en que han vuelto con insistencia las reclamaciones del castillo para Baltasar Lobo, creo que tengo la obligación de recordar algunos datos que expuse en este mismo periódico (12 febrero 2024) y añadir alguna propuesta; con la intención de conseguir cierta comprensión, evitar alguna frustración y manifestar un deseo que muchos compartirán. Cada vez me parece mejor la decisión del viejo ayuntamiento para Museo Baltasar Lobo, pues va a garantizar el continuo de visitas, supondrá un asumible costo de mantenimiento y a la vez ofrecerá un conocimiento y disfrute del escultor, suficiente incluso para los ya conocedores, según el proyecto presentado por los acreditados expertos Frade Arquitectos y Juan Manuel Bonet.

Mi implicación en este forzado debate viene de lejos, desde que me relacioné con el escultor en París, recordando su integridad y empatía y el interés que tenía por su tierra; y naturalmente está basada en haber visto su obra en las exposiciones individuales que se han hecho en Madrid (Mapfre, galería Theo, Paseo del Prado) y en algunas colectivas, como la presencia anual en ARCO; destacando la producida por la Casa del Cordón de Burgos "Escultura de plenitud". Y además de haber tenido la fortuna de asistir a la inauguración del primer Museo Baltasar Lobo (19 de diciembre 1998) entre una numerosa y entusiasta concurrencia en la iglesia de San Esteban; documentación, obras e instalación presentaban algunos rasgos de su vida azarosa y comprometida y un conjunto de sus esculturas, representativo y bien instalado identificaban su peculiar creación; como también lo hace ahora trasladado a la Casa de los Gigantes; pero tristemente poco visitado.

Tampoco iba a serlo, aún con el proyecto Moneo poco más allá, en el castillo; y es que el interés, el atractivo del arte contemporáneo sigue siendo minoritario, como puede comprobarse con ejemplos próximos, Musac de León o los museos de Valladolid y Salamanca, ciudades más turísticas, donde un día laborable cualquiera tienen muy escasa afluencia; y así vienen a cuantificarlo los Indicadores de Participación Cultural, que publican periódicamente el INE y el Ministerio de Cultura. Contando además con la desventaja de que Baltasar Lobo, pese a los reconocimientos de historiadores y críticos, es poco conocido para el gran público. Por eso mismo hay que acercarlo, incluso localmente, exponerlo, reivindicando la aportación genuina y sobresaliente que hace a la escultura. Y, entonces, Zamora va a quedarse definitivamente sin el deseado Moneo? Parece sorprendente y curioso que una considerable parte de la sociedad zamorana, conservadora en general, que hace pocos años no entendía o rechazaba las singulares obras de reconocidos arquitectos, que equipaban la ciudad: Fundación Rei Alfonso Enriques del estudio Manuel de Las Casas, el Museo Provincial de Emilio Tuñón y Luis Mansilla y más recientemente el Consultivo de Alberto Campo Baeza, haya mutado casi súbitamente a la vanguardia y clame esperanzada por la propuesta de Rafael Moneo, creyendo que al tiempo lograría vitalizar el entorno. Cuestión difícil de conseguir, así como la de atraer más visitantes; valga comprobar las generalmente pocas visitas las importantes obras del arquitecto en Palma de Mallorca (Fundación Miró), de Huesca (Museo de Arte y Naturaleza) o Valladolid (Museo de la Ciencia). Pero, aunque algo así fuera a ocurrir con el museo en el castillo , sería un enriquecimiento, una joya para la ciudad, si los presupuestos, nuevos fondos o mecenazgo dieran para ello.

De Rafael Moneo tengo una muy larga vivencia y querencia; iniciada una tarde de otoño de 1986, cuando se acudía a Mérida a descubrir el recién inaugurado Museo Nacional de Arte Romano y se sentía una impactante inmersión en un espacio que ambientaba admirablemente lo que exponía. Después con distintas, siempre buenas sensaciones, recuerdo Logroño, Barcelona, Sevilla, Murcia, Cartagena, San Sebastián, Deusto y además especialmente orgulloso el museo de Estocolmo, los edificios de Berlín y la catedral de Los Ángeles. Y ahora en Madrid, donde tantas obras magistrales ha resuelto, le atribuyo y agradezco el haber hecho más asequibles y cómodas las visitas al Museo del Prado por la acertada solución de los Jerónimos.

Parecerá que alardeo, que exagero y también que me contradigo, por lo que pido se me disculpe; pero es de considerar y lamentar que este arquitecto, que mereció el Pritzker va a hacer ya treinta años y que desde luego sigue activo y en la máxima valoración, no pueda realizar sus proyectos de Zamora por las conocidas circunstancias devenidas. Por eso estoy imaginando una oportunidad, un resarcimiento: que en la actuación para la prevista entrada al Palacio Provincial por la calle Alfonso Xll, intervenga Rafael Moneo; o en alguna imprescindible intervención en el interior, al menos testimonialmente. Contando con que, además de la Oficina de Turismo, hay espacios suficientes para albergar esa "galería del arte zamorano" tan demandada y necesaria. Hace años ya hubo una exposición, que venía a tener esa intención, distribuida por la compleja estructura del edificio. Cierto que esto es más bien una elucubración, una ensoñación, aunque Moneo también ha intervenido en obras menores y el mismo dijera "para cualquier proyecto hay una respuesta arquitectónica". En todo caso lo que sí considero evidente y urgente es dar solución a esa demanda de los artistas actuales, que se sienten preteridos ante la prioridad de un solo creador.

Aunque periódicamente haya acertadas exposiciones temporales en el Museo Provincial (actualmente Pennetier) o en la Biblioteca Pública, el Etnográfico y otros espacios, se reclama una actuación más estable y colectiva. Me imagino una muestra con obras representativas de Barrón, Jesús Molina, Delhy Tejero, Castilviejo, Antonio Pedrero, JL Coomonte, Luis Quico, Tomás Crespo, Esteban Lamas, Mezquita, Higinio, Bordell, Ana y Concha Prada…. Hasta una treintena larga de artistas nacidos o vinculados a Zamora de alto nivel artistico y proyección nacional. Difícil, laboriosa gestión de adquisiciones, donaciones y préstamos. Pero presentaría el sorprendente, atractivo potencial creativo que efectivamente ha generado esta tierra consiguiendo esa necesaria atención con las reconocidas Bienales. Habrá que contar naturalmente con la disposición y decisión de la Diputación y la colaboración de todas las instituciones; y algún personal capacitado, que, que en activo o jubilado, ponga en marcha el ilusionante proyecto. Teniendo además presente que la proximidad al museo Baltasar Lobo supondría una complementariedad, una sinergia indudable. Y con la intervención de Rafael Moneo imagino lo mejor para todos.

