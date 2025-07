Quien se encuentre libre de culpa, tire la primera piedra

Cristobal Montoro, ex ministro de Hacienda, en una foto de archivo. / José Luis Roca

Se encontraba muy ufano Don Cornelio soltándole a Don Bonifacio una retaíla de presuntos delitos cometidos por el "Trío los Panchos" - que para ellos no era otro sino el formado por los socialistas Koldo, Cerdán y Ábalos, ya que se daba el caso de que habían decidido "cantar" - cuando apareció Don Amadeo portando un periódico en la mano. Lo iba balanceando, de derecha a izquierda, con el único propósito de llamar la atención de sus habituales compañeros de tertulia. Cuando hubo llegado a su mesa, muy cerca de la máquina tragaperras del bar, lo abrió de par en par dejando a la vista su portada. En lugar destacado venía la noticia de que el ministro de Hacienda que atendía al nombre de Cristóbal Montoro, perteneciente a los dos últimos gobiernos del PP – Los de Aznar y Rajoy – había sido imputado, entre otras cosas, por haber sacado unas leyes para favorecer determinados intereses de empresas energéticas. La noticia, además añadía que, a mayores, también podía tener algo que ver el ministro de Justicia de uno de aquellos gobiernos, algún secretario de estado y unos cuantos directores generales. A Don Bonifacio "le vino a ver la virgen" aquella noticia, porque él siempre había votado a los socialistas y, el hecho de que se encontrara en pleno fulgor el trío "Los Panchos", antes citado, no le estaba ayudando a defender en aquella tertulia los ideales de la izquierda; así que el caso de Montoro venía a darle algo de aire.

Al ácrata que había bautizado en su día a aquel grupo de tertulianos con el acrónimo de ABC, por coincidir esas letras con la inicial de cada uno de sus nombres y no por el veterano periódico, como pensaban algunos, se le ocurrió añadir que los casos de corrupción eran como la energía, que ni se crean ni se destruyen, sino que cambian de estado en función de las circunstancias

Pero, Don Cornelio, hombre curtido en el humo de cien batallas libradas durante su militancia en las derechas no dio muestra de sentirse afectado ante tal noticia, ya que aquellos presuntos delitos, según su particular punto de vista, se habrían cometido hace algunos años y, consecuentemente, ya se habrían pasado de moda o, en el peor de los casos, podrían llegar a obviarse ya que el partido se encontraba pagando la penitencia de estar en la oposición.

"Tres eran tres las hijas de Helena y ninguna era buena", soltó de repente Don Amadeo. Y es que, a veces, se le ocurrían cosas que podían despistar a cualquiera. "Tampoco eran un dechado de belleza Las Tres gracias de Rubens, al menos desde la perspectiva de hoy, ya que lucen una celulitis que da grima", continuó diciendo. Y es que Don Amadeo era un personaje inclasificable, disconforme con el multipartidismo, rayaba una miaja en la acracia; era un votante de los que ejercía el voto nulo cada vez que acudía a las urnas; las más de las veces a base de escribir una resumida diatriba en la que venía a decir por qué no podía votar a ningún partido.

"El tal Koldo no tiene pinta de saber de qué va la lemniscata de Bernoulli, ni las clotoides, para estar en condiciones de valorar las curvas de una autopista", expuso Don Bonifacio. "De manera que algún técnico habrá estado también por medio en la cosa de las adjudicaciones para valorar las ofertas técnicas", añadió Don Cornelio. "Y vuelta la burra al trigo", añadió Don Amadeo.

Al ácrata que había bautizado en su día a aquel grupo de tertulianos con el acrónimo de ABC, por coincidir esas letras con la inicial de cada uno de sus nombres y no por el veterano periódico, como pensaban algunos, se le ocurrió añadir que los casos de corrupción eran como la energía, que ni se crean ni se destruyen, sino que cambian de estado en función de las circunstancias.

El caso es que, en el último caso de corrupción conocido, esta vez del PP, que venía en el periódico, además del ministro de turno, según rezaba la noticia "había más implicados que componentes tenía el Orfeón Donostiarra", decía satisfecho don Bonifacio.

El ácrata, siempre atento al quite, para no perder la costumbre, no pudo por menos de utilizar una de sus metáforas: "Es que eso de tirar tantas piedras es lo que tiene, que se puede lanzar alguna con forma de boomerang que de la vuelta e impacte en la cabeza de quien la ha lanzado".

Amadeo, Bonifacio y Cornelio, el ABC de las tertulias del pueblo, ante todo era un grupo de amigos, así que haciendo caso omiso de la cosa de la política decidió pedir otra ronda de cerveza acompañada de las tapas de turno, que para eso era verano y en aquel pago todavía imperaba el sentido común. "Quien se encuentre libre de culpa, tire la primera piedra", añadió el señor cura, el padre Dagoberto, que, discretamente se había incorporado a ellos, por aquello de aspirar a formar parte de aquel entretenido grupo. La primera letra de su nombre ayudaba a ello.

Suscríbete para seguir leyendo