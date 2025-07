Cristobal Montoro, ex ministro de Hacienda, en una foto de archivo. / José Luis Roca

Lo dice un viejo refrán: "Mala hierba nunca muere". Ahí tiene usted al ex ministro Cristóbal Montoro para ponerlo de manifiesto. Siete años de investigación que han dado como resultado el levantamiento del secreto de sumario y la imputación de quien fuera ministro de Hacienda en dos ocasiones, sin duda el ministro más odiado por propios y extraños. Basta con oír a los suyos para darse cuenta de sus peculiaridades.

Me reconcilio con la vida política cuando veo caer, por mucho que se tarde, a todos los que han hecho de la prevaricación, el cohecho, la malversación y cualquier forma de abuso de autoridad en el ámbito de la función pública, su modus operandi. Montoro era de los que no dejaba títere con cabeza. De Esperanza Aguirre a Rafa Nadal, pasando por la baronesa Thyssen y muchos más compañeros no sólo de partido sino de Consejo de Ministros.

Lo hizo, que lo pague por mucho que hayan pasado los años. Eso sí, quiero recordar que sucedió en otra época cuando eran otros los Gobiernos de España, del Partido Popular, desde luego, pero con otros presidentes. De ahí que tratar de establecer comparaciones con el problemón socialista que, en la actualidad, tiene el Gobierno de Sánchez resulte incluso ridículo. Hasta donde me llega el intelecto, Alberto Núñez Feijóo nada tiene que ver con ese señor bajito de gafas y muy mala leche, natural de Jaén y economista. Uno de los muchos listos que se cuelan en los Gobiernos.

Vuelvo al asunto, porque en el "y tú más" que constantemente emplean Sánchez y sus ministros, equivocan su problema de ahora mismo, de la legislatura Sánchez, con este que se remonta a 2000 y 2004, con José María Aznar, y 2011 y 2018, con Mariano Rajoy. Lo de Montoro le ha venido de perilla al PSOE, pero ni por esas pueden tratar de tapar toda la podredumbre que se esconde tras Koldo, Cerdán, Ábalos y ya puestos, también tito Berni y todos los puteros y sinvergüenzas que empañan a día de hoy una legislatura que tampoco es un dechado de democracia, transparencia y honradez.

No es comparable lo que cuenta la crónica diaria con Montoro de por medio, con lo acontecido en la era Sánchez. Sería aconsejable que sus disciplinados ministros y ministras dejen quieta la máquina del fango porque tiene retroceso.

Suscríbete para seguir leyendo