La financiación singular de Cataluña hace insostenible el Estado del bienestar en España

Decía Baltasar Gracián que "señales de tener gastada la fama propia es cuidar de la infamia ajena". La sentencia encaja con inquietante precisión en la deriva política que atraviesa España, y especialmente en lo ocurrido ayer: la firma de un acuerdo que abre la puerta a una financiación singular para Cataluña. Este gesto no es solo una concesión puntual; es una fractura estructural que pone en riesgo el principio de igualdad entre territorios consagrado en la Constitución de 1978 y mina los pilares del Estado del bienestar.

En este contexto, el presidente del Gobierno llega desgastado, no por las críticas externas, sino por los escándalos que salpican a su propio entorno. La sombra de la corrupción no planea únicamente sobre su partido, sino sobre el propio Ejecutivo. No podemos obviar que José Luis Ábalos —quien concentraba en su figura la doble condición de secretario de Organización del PSOE y ministro de Fomento— simboliza la intersección entre partido y gobierno. Lo que ha salido a la luz no es un episodio aislado ni ajeno al aparato del Estado.

Aunque un ministro corrupto no convierte automáticamente a todo el gabinete en corrupto, es innegable la responsabilidad política del presidente al haberlo nombrado y sostenido en el cargo. No se le pide que asuma culpas que no le corresponden, pero sí que asuma las consecuencias de sus decisiones. Esa es la "fama gastada" de la que hablaba Gracián: un crédito moral y político que se ha erosionado al punto de que resulta difícil —si no imposible— recuperarlo, más aún si persiste en mantenerse al frente del Gobierno a toda costa.

Actualmente, solo el País Vasco y Navarra disfrutan de un modelo singular de financiación que les permite, con diferencias entre ellos, recaudar la totalidad de los impuestos en su territorio y negociar posteriormente una cantidad —el denominado "cupo"— para compensar los servicios que presta el Estado. Es relevante destacar que las pensiones están excluidas de este cálculo, lo que significa que las aportaciones impositivas a la caja común de pensiones son sufragadas por el conjunto de los contribuyentes españoles, pero también benefician a los pensionistas vascos y navarros, aunque sus ciudadanos no contribuyan a ese fondo. Este modelo nos lleva a que la financiación per cápita de los ciudadanos vascos sea de 6.613 euros y de los navarros de 5.879, frente a la media de 3.399 euros de los del resto de España. Esta es la desigualdad legítima que onsagra nuestra Constitución y que hoy se quiere ampliar.

Este sistema, recogido en la Constitución Española, goza de legalidad, pero no por ello deja de ser profundamente injusto y opaco. Los criterios que determinan el cupo vasco nunca se hacen públicos con claridad, y su cuantía se ajusta sistemáticamente a las circunstancias políticas del momento y a la necesidad coyuntural del Gobierno central de turno —ya sea del PSOE o del PP— de garantizarse apoyos parlamentarios. En esto, ambas formaciones han compartido la misma lógica de cesión.

Pretender ahora extender este modelo a Cataluña, bajo la fórmula de una financiación singular con una "aportación solidaria", es una propuesta insostenible. Por más que se intente revestir de argumentos técnicos, lo cierto es que rompe el principio de igualdad entre españoles y abre la puerta a un sistema de privilegios que amenaza la cohesión del Estado.

Lo que ahora se plantea para Cataluña es replicar, en esencia, el modelo foral: que recaude la totalidad de los impuestos generados en su territorio y que, posteriormente, mediante una negociación política —no técnica ni objetiva— transfiera al Estado una cantidad en concepto de los servicios que este presta solamente en Cataluña. Exactamente lo mismo que sucede con el cupo vasco. La gran diferencia es que, a diferencia del sistema común, Cataluña dejaría de contribuir a la financiación de los servicios públicos e inversiones que el Estado realiza en el resto del país.

Es fácil entender que esto resulta insostenible. Cataluña representa aproximadamente el 19,5 % del PIB español. Si deja de aportar al conjunto, se rompe el equilibrio que sostiene el sistema de bienestar para todos. Hoy por hoy, solo tres comunidades autónomas —Madrid, Cataluña y Baleares— son contribuyentes netas del sistema; lo son precisamente porque son las regiones más ricas. Si una de ellas se descuelga del modelo solidario, la carga se redistribuye injustamente y se resiente el principio de equidad que debe regir la política fiscal de cualquier Estado.

Este nuevo modelo de financiación, que no ha sido explicado a los ciudadanos ni debatido en el Parlamento, responde más a las necesidades de un gobierno en apuros que al interés general. De aplicarse, dejará a las comunidades más pobres y despobladas en una situación crítica para cubrir sus necesidades básicas de financiación. Estas regiones dependen, no por capricho, sino por justicia distributiva, de la solidaridad de los territorios más ricos. No se trata de que hayan trabajado menos, que sean menos innovadoras o que les falte iniciativa. En muchos casos, su situación actual es consecuencia directa del desarrollo económico de otras comunidades, que se beneficiaron durante décadas de la emigración procedente de estas zonas. Sin esa aportación de mano de obra y población, el despegue económico y social de algunas autonomías no habría sido posible. La construcción de lo que hoy es España no debe utilizarse para exigir derechos ni esgrimir identidades, debe servir para explicar lo que somos y para defender un sistema de solidaridad fiscal que preserve la igualdad entre españoles.

Romper el principio de solidaridad que hasta ahora ha sostenido el modelo de financiación pone a la izquierda española frente a una contradicción insalvable: renunciar a uno de sus principios fundacionales —la igualdad entre ciudadanos— en favor de una política identitaria que adopta los postulados y chantajes del nacionalismo. Si la izquierda sigue por este camino, perderá sus valores, dejará de ser una referencia para la mayoría social, facilitará el auge de movimientos populistas, y acabará convirtiéndose en una fuerza parlamentaria irrelevante. Los ciudadanos, más pronto que tarde, le pedirán cuentas por haber hipotecado durante años la posibilidad de gobiernos progresistas.

A esto se añade un elemento de enorme gravedad: la irreversibilidad política de la decisión. Porque una vez concedido el privilegio, no habrá vuelta atrás. El Partido Popular nunca derogará estos cambios, como no definió técnicamente el cupo vasco ni otros acuerdos con nacionalistas cuando necesitó su apoyo parlamentario. En esto, la alternancia política del PP no garantiza ningún tipo de corrección.

Si este escenario se confirma —y todo indica que así será—, quienes hemos creído siempre en el progresismo político debemos empezar a plantearnos la construcción de una alternativa a esta izquierda que ha renunciado a defender la igualdad entre los españoles. Una izquierda que vuelva a concebir España como una comunidad política de ciudadanos con los mismos derechos y deberes, vivan donde vivan; que vean en el Estado el garante del acceso universal a los servicios públicos esenciales —educación, sanidad, dependencia, pensiones— y en la igualdad de oportunidades su razón de ser. Una izquierda que exija, además, el cumplimiento de obligaciones como condición para ejercer derechos.

Reconstruir el modelo de financiación autonómica no será posible sin el compromiso cívico de quienes creemos en los principios republicanos: la soberanía popular, la división de poderes, el imperio de la ley y la participación ciudadana. En definitiva, un proyecto nacional basado en la representación, el bien común y la virtud cívica. No es momento de alimentar salidas regionalistas ni de buscar refugio en discursos localistas o provincialistas. Es hora de levantar la mirada y pensar en un horizonte común.

Estos días de ruido, de cortinas de humo y de "infamia ajena", deben marcar el inicio de una reconstrucción progresista. Una alternativa que no se someta al chantaje nacionalista, que rechace las políticas identitarias y que no convierta la polarización en una estrategia de poder. Una izquierda que dialogue, que una, que defienda la igualdad real, y que crea —sin complejos— en la exigencia del esfuerzo compartido como base de una sociedad más justa.

Profesor y exdiputado

