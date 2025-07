La alfombra roja

El científico analiza la realidad inmutable. Desde la experiencia elabora leyes que la explican. Con humildad las rectifica al conocerla mejor. Así progresa la ciencia.

La realidad social es mutable; para ordenarla se acuerdan leyes; hay que rectificarlas cuando la realidad cambia. Así progresa la sociedad.

Ayer era legal lo que hoy es delito y viceversa. El genocidio es delito: hoy ya sólo lo ejercen los judíos por orden de nuestro dios común y de sus coautores. Ayer decíamos "al rey la hacienda y la vida se ha de dar". Hoy, cambiando rey por patria, es el lema del del nacionalfascismo. El reaccionario dice: "los hombres están al servicio de las leyes". Es el que nos quiere privar de la libertad y luego de la vida.

El Tribunal Supremo dice que las leyes dicen lo contrario a lo que decía antes que decían respecto a qué es "seguridad jurídica, igualdad ante la ley, separación de poderes e independencia judicial", conceptos jurídicamente indeterminados, para "atender a la realidad social del tiempo en que han de ser aplicadas, atendiendo fundamentalmente al espíritu y finalidad de aquellas". Reconocerse no infalibles exige cambiar de opinión. El TC ni siquiera ha hecho eso: dio la primera opinión sobre la constitucionalidad de la amnistía. Bajo Franco se decía "lo que no está prohibido es obligatorio". ¿Rige eso todavía?

Algunos quieren resucitarlo defienden el fraude de la inviolabilidad parlamentaria inconstitucional al servicio de los corruptos. Limitada a "las opiniones manifestadas en el ejercicio de sus funciones" (art. 71.1), incluidas las groseras del Sr. Núñez, equivalen a la inmunidad: "no pueden ser inculpados ni procesados sin la previa autorización de la Cámara respectiva" (art. 71.2), ¿cabe mayor desprecio a la "igualdad ante la ley" (art. 14)? Así los corruptos pueden destruir las pruebas y los discos duros. Si "todos tenemos el derecho a la “tutela efectiva sin que produzca indefensión” (art. 24.1), “todos tienen derecho al Juez ordinario predeterminado por la ley" (art. 24.2). Resultado: ¡todas las víctimas indefensas! Esa inviolabilidad e inmunidad viola el principio de "superior jerarquía jurídica" (art. 9.3) de los derechos fundamentales sobre el resto de la CE78, que "vinculan a todos los poderes públicos". ¡Son los últimos de la lista! La CE78 se rige por la CE de Orwell: "todos somos iguales, pero algunos más iguales que otros".

Al marido de la reina Juliana lo sancionaron por "mordidas" de la Lockheed para que el Gobierno holandés comprara equipos para el Ejército. Juan Carlos se fue de rositas con el AVE: "es más igual que otros"; aunque él holandés.

El Titulo II es inconstitucional: es un oxímoron prevaricador: "la persona del rey es inviolable y no está sujeta a responsabilidad". La limita: sus actos estarán siempre refrendados en la forma establecida en el artículo 64, careciendo de validez sin dicho refrendo (art. 56.3) pero no lo aplica. Los presuntos delitos de Juan Carlos "cobrando mordidas" por el AVE y vete tú a saber cuántas más, no las refrendó nadie. Si no son válidas no tiene inmunidad, pero las cobró y no pagó impuestos. Eran actos privados. Si el delito fuera la pederastia, ¿tendría también inmunidad? Declarar a hacienda no es tarea propia del jefe del Estado; es tarea común de los delincuentes comunes, excepto él y sus colegas ladrones "más iguales que otros".

La LO 4/2014 que modificó el art. 55 bis de la LO 6/1985 es inconstitucional: "Además de las competencias atribuidas a las Salas de lo Civil y de lo Penal del Tribunal Supremo en los artículos 56 y 57, dichas Salas conocerán de la tramitación y enjuiciamiento de las acciones civiles y penales, respectivamente, dirigidas contra la Reina consorte o el consorte de la Reina, la Princesa o Príncipe de Asturias y su consorte, así como contra el Rey o Reina que hubiere abdicado y su consorte".

Al marido de la reina Juliana lo sancionaron por "mordidas" de la Lockheed para que el Gobierno holandés comprara equipos para el Ejército. Juan Carlos se fue de rositas con el AVE: "es más igual que otros"; aunque él holandés.

La herencia de la Jefatura del Estado discrimina por primogenitura, nadie dice nada, y por sexo, ahí está Felipe VI. La gran discriminación es prohibirnos ser candidatos a la Jefatura del Estado. Todos callados. La Fiscal del TC me dijo: "el art. 14 no hay que tomarlo al pie de la letra": "¡viva la CE de Orwell!".

Los "orwellianos" se quejan de que el TC ignoró la opinión de "padres" de la CE78. Falso. Consideraron "los antecedentes históricos y legislativos y la realidad social del tiempo en que han de ser aplicadas, atendiendo fundamentalmente al espíritu y finalidad de aquellas". Así progresa la sociedad: acomodando las leyes a la convivencia del ciudadano libre. La ley no es el palo contra el ciudadano; es la alfombra roja a sus pies para ser más libre: sin torturas, ni verdugos, ni leyes mordaza.

Suscríbete para seguir leyendo