¡Ya era hora!

Pues sí. Ya iba siendo hora de que la Policía Municipal de Zamora tomara cartas en el asunto de los patinetes. Me parece muy bien que cada quien se desplace por la ciudad de la forma que crea más conveniente, siempre y cuando no moleste al prójimo que, correctamente, también circula por los mismos lugares. Y no que constantemente se producen invasiones de vehículos como patinetes y bicicletas en calles presuntamente peatonales. Calles en las que no pasa nada grave porque Dios no lo quiere. El día en el que levante su mano protectora, ese día acabaremos todos en el Virgen de la Concha,si no directamente en San Atilano.

La culpa es de los patinetes y también de alguna que otra bicicleta, bueno, quiero decir de sus conductores que, encima, se creen con todos los derechos y ningún deber, ni el de socorrer a la persona que casi se llevan por delante. Por fin nuestra policía ha reaccionado en cumplimiento del Reglamento General de Circulación, sancionando a un menor que circulaba con su artilugio. Cabe esperar que el resto haya tomado nota y dejen de asustar a los peatones en esas calles que, lejos de ser seguras, se convierten en un peligro para el viandante.

Para más regodeo los patinetes no son unipersonales. Cada vez son más los "conductores" de los mismos que llevan paquete. Es decir, otro acompañante que va a la "grupa" con lo que puede suponer si se produce el temido accidente. Y no. No tengo nada contra los patinetes, sólo pido que circulen por donde deben dejando de amedrentar a los sufridos peatones que, tratándose de Zamora, encima son gente mayor con la movilidad no precisamente en su momento más óptimo.

Resulta que también está prohibido circular con bicis y patinetes por las aceras, a ver si es verdad, porque te pegan cada susto. Mientras se quede sólo en susto bien va la cosa, lo malo es que te acaban tirando por los suelos con todo lo que eso entraña. Por un lado el Ayuntamiento tratando de humanizar la ciudad, yo no lo veo igual, y por otro los de ambos vehículos haciendo de las suyas por donde pueden pero no deben circular. Por fin, el sentido de la responsabilidad municipal ha obrado el milagro. Primera multa. No será la única.

