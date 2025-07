PAC, PAC, a tiros con el campo

Queda mucha negociación, y tiempo, por delante, pero, como dicen por mi tierra, mal se le pone el ojo a la yegua. Más que mal, pésimo. La Comisión Europea ha presentado una propuesta para la nueva Política Agraria Común (PAC) que ya ha hecho temblar al campo zamorano, al castellano-leonés, al español y al europeo. Si no hay mejoría, no se va a salvar nadie, aunque le encarguen el borrador de presupuestos a Cristóbal Montoro, que se está revelando un hacha en estas lides del dinero. Y no se va a salvar nadie porque la Comisión pretende (o eso dicen sus papeles) recortar un 22% las ayudas directas al campo, que pasarían de 380.000 millones a 300.000 en el periodo 2028-2034, que abarcará la nueva PAC. El "tajazo" es enorme, descomunal, difícil de aceptar y menos de digerir. Además, y esto es más inexplicable todavía, el nuevo presupuesto agrario no es exclusivo para este sector, sino que va metido en una especie de fondo común, un cajón de sastre en el que cabe casi todo, incluida Defensa, que, por cierto, es el único departamento que crece. Más bombas, menos pan; más fusiles, menos vino. Con pan y vino ya no se anda el camino.

Y por si todo lo anterior fuese poco, resulta que a la Comisión también se le ha ocurrido anular las ayudas al desarrollo rural, un apartado en el que algunas zonas, como la nuestra, tenían puestas esperanzas de que contribuyera a frenar la despoblación y el abandono de los pueblos. Se ve que en Europa estos problemas interesan poco. Sin gentes y sin agricultura, los desiertos se convertirían en lugares ideales para campos de tiro o fábricas de armas, como ya está sucediendo, por ejemplo, en Valderas (León), ahí en plena Tierra de Campos.

Parece que, de momento, hay sintonía entre los partidos políticos españoles, las comunidades autónomas afectadas y las organizaciones agrarias: todos en contra. Esperemos que se mantenga esa unión y que de España salga una postura común, y dura, contra lo avanzado por la Comisión Europea.

Nada más conocer el proyecto de la Comisión Europea han cundido las alarmas en toda España. Y también en Francia, Alemania, Italia, Portugal… en fin, en los países donde la agricultura y la ganadería tienen un importante peso social y económico. No ocurre lo mismo en la nación de la que procede el comisario de Agricultura, el luxemburgués Christophe Hansen, miembro destacado del Partido Social-Cristiano Popular, es decir conservador, integrado en el Partido Popular Europeo. Lo recuerdo porque ya he oído por ahí comentarios responsabilizando a Pedro Sánchez de los futuros, y posibles, recortes agrarios. No. La Propuesta viene de la Comisión Europea donde manda la también conservadora Úrsula von der Leyen y el responsable de Agricultura es el citado Christophe Hansen, asimismo de derechas. Tampoco conviene olvidar que el Partido Popular Europeo tiene mayoría en el Parlamento Europeo, que tendrá que aprobar la nueva PAC cuando le toque.

Todos estos datos y su reparto político tienen que ser tenidos en cuenta cuando se inicie, que se va a iniciar pronto, la campaña y las protestas contra el mamotreto de la nueva PAC. Hasta finales del 2027 regirá la PAC actual, de modo que, por delante, hay más de dos años para negociar, buscar aliados y hacer frente a las pretensiones del dúo Ursula- Christophe. Parece que, de momento, hay sintonía entre los partidos políticos españoles, las comunidades autónomas afectadas y las organizaciones agrarias: todos en contra. Esperemos que se mantenga esa unión y que de España salga una postura común, y dura, contra lo avanzado por la Comisión Europea. Y, en ese terreno, tienen que jugar un papel clave los correligionarios españoles de Von der Lyden y Hansen, o sea, las gentes del Partido Popular. Deben de tratar de convencer a las autoridades europeas de que su propuesta es descabellada y muy negativa para los intereses de la mayoría de los países. E ir de la mano con las autoridades españolas para evitar las acostumbradas, y negativas, divisiones cainitas. Nada asegura que la unión garantice el éxito, pero la desunión, ya me dirán.

Se avecina la nueva PAC y ya viene pegándole tiros al campo. Todos a las trincheras que viene la PAC. PAC, PAC, PAC, es la guerra.

