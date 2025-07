Los milagros también existen

Nunca había creído en los milagros. Bueno, estoy mintiendo sin quererlo: sí creía cuando era un chaval y, sobre todo, en los tiempos tan especiales que viví con los salesianos, en mi Cambados del alma y en León. Luego llegaron las crisis de identidad, los cuestionamientos de casi todo y las nuevas lecturas que iban dejando huellas. Como "San Manuel Bueno, mártir", de Miguel de Unamuno, cuya obra era obligatoria en el famoso Curso de Orientación Universitaria que precedía a la selectividad universitaria y que, como les ha ocurrido a tantas personas, removió los cimientos de mi vida. Sí, créanme lo que acabo de escribir, que es idéntico a lo que le sucedió al gran novelista español Javier Cercas, circunstancia que relata en su espléndido libro "El loco de Dios en el fin del mundo" y que, al leerlo, me dije: "A mí también me sucedió lo mismo. Ya somos dos". Y lo sorprendente es que compartiéramos estas vivencias en los mismos días en que había fallecido el papa Francisco, el "loco de Dios", protagonista del libro. En fin, que ahora mismo ya no tengo tan claro que los milagros, como algo que ocurre de forma sorprende o que parece imposible de lograr, no existan.

La que sí existe es una compañera de trabajo, de nombre Milagros. Nos conocimos hace muchísimos años (¿tal vez 25 o 30?) y desde entonces hemos compartido un montón de experiencias en la Universidad de Salamanca y, de modo muy especial, en nuestra Facultad de Ciencias Sociales. ¿Y a cuento de qué viene todo esto, se preguntarán ustedes? Porque el pasado jueves Milagros accedió a una nueva plaza docente, es decir, que superó lo que en términos de andar por casa se llama "oposición". Y mientras yo escuchaba su proyecto docente y de investigación, sentado en la última fila de la Sala de Juntas, por mi cabeza iban pasando acontecimientos, sucesos, proyectos e iniciativas académicas y profesionales que hemos compartido durante tantos años. Recuerdo, por ejemplo, las ganas que pusimos en el diseño del nuevo Observatorio Social, el desarrollo de los proyectos de innovación docente y de Aprendizaje-Servicio, las actividades realizadas en Villarino de los Aires, Monleras y Fuenterroble de Salvatierra en el marco del proyecto "Provincia creativa" o las responsabilidades en la gestión y coordinación de las prácticas curriculares en el Grado de Comunicación Audiovisual.

Aunque siga dudando de la existencia de los milagros, lo que tengo muy claro es que las personas de carne y hueso, como la compañera Milagros, existen. Y que todas y todos (insisto: todas y todos) somos responsables de lo que hacemos o dejamos de realizar en nuestra vida cotidiana,

Ahora entenderán un poco mejor el título de la columna y lo escrito en el primer párrafo. Es decir, que aunque siga dudando de la existencia de los milagros, lo que tengo muy claro es que las personas de carne y hueso, como la compañera Milagros, existen. Y que todas y todos (insisto: todas y todos) somos responsables de lo que hacemos o dejamos de realizar en nuestra vida cotidiana, aunque a veces pensemos que lo que sucede a nuestro alrededor o a cientos de kilómetros de distancia sea fruto del azar o, como piensan tantos y tantos ciudadanos, de fuerzas sobrenaturales, generalmente divinas. Sin negar su existencia de un modo tan visceral como hacía en aquellos años ya lejanos de la juventud, lo que me mantiene mosca de los milagros es que, si existen, ¿a quién pedimos responsabilidades por sus efectos y consecuencias, sobre todo si no son positivos? Está claro que los creyentes lo harán a su Dios y los incrédulos o ateos buscarán en otras fuerzas sobrenaturales o humanas el porqué de lo que acontece en el hogar, en el trabajo, en el cole, en las relaciones sociales, etc. Yo imagino que Milagros elegirá la segunda opción. Y por eso, desde aquí, la felicito.

