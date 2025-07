La mejor parte, de Michel Ciry

Siendo niña, mi abuela Emiliana me contaba que cuando Jesús hablaba, se hacía el silencio. La multitud de seguidores callaba y absortos escuchaban la Buena Noticia que salía de boca de Jesús mientras sus ojos se llenaban de luz y sus corazones de esperanza.

Por ello, el día que me contó el relato que hoy leemos en el evangelio, no podía entender que Marta se pusiera a trajinar y no se sentara a escuchar a Jesús, para que a ella también se le llenaran los ojos de brillo y de luz y su corazón se le llenara de esperanza. Si yo hubiese estado allí, —pensaba— yo escucharía a Jesús. Con el tiempo, reconozco que me he sentido Marta en muchas ocasiones.

Hace años, cuando conocí la obra de Ciry, (artista católico francés, 1919-2018) me enamoré de los rostros que pintaba, y de la primera que me acordé fue de mi abuela y de las muchas historias bíblicas que con tanto amor me enseñó. Ciry era el que mejor plasmaba aquellas personas sedientas de gracia, la mayoría con cuerpos maltrechos y corazones heridos tal y como mi mente de niña los había imaginado. Son rostros sorprendidos casi siempre en momentos de contemplación, como en el caso de nuestra María de Betania, sentada a los pies de Jesús, sus ojos están fijos en Cristo, una presencia que se percibe más allá del plano visual.