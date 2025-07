La mejor parte

¿Para qué sirve Dios? Antes de nada, para arrancarnos de nuestras idolatrías, para que no adoremos la obra de nuestras manos como si en ella estuviera el poder de la vida, de la alegría y del sentido, y así ahoguemos nuestra humanidad. Muchas cosas hacemos cada uno de nosotros y muchas de ellas muy buenas, pero, como dice el libro del Eclesiastés, después de examinar los trabajos de los hombres: "Comprendí que todo es vanidad y caza de viento" (1,14), que nada puede darnos una vida plena y definitiva.

En la idolatría nos agarramos a las cosas y a las personas (a nosotros mismos, en ocasiones) como si de ellas dependiera nuestra permanencia en la vida, su gozo continuo y su valor. Sin embargo, antes o después nos encontramos con la realidad, porque nada ni nadie puede dar lo que no tiene. Aun así, solemos vivir fascinados por el brillo fugaz de las cosas, de las personas y de nosotros mismos, disfrutándolo con la angustia de perderlo o envidiándolo y resentidos por no poseerlo.

Pero ¿de qué sirve Dios?, nos preguntábamos. De nada, pero si nos sentamos, como María en el evangelio, a escucharlo por boca de Jesús, descubriremos que se le puede reconocer como el manantial último de toda belleza, alegría y bondad. Y aprenderemos a escuchar el susurro de su llamada que invita a disfrutar de la vida con un amor desprendido, con un gozo contemplativo y no posesivo, confiados en un horizonte donde todo dé de sí su mejor parte.

Dios no nos va a alargar la vida, ni va a hacer que esté exenta de problemas y sufrimientos, pero nos ofrece un suelo profundo donde podemos hacer pie, siempre que nos arriesgamos a vivir en gratitud y entrega con confianza, sin pretender dominarlo todo. Allí está la verdad de lo que andamos buscando, "la mejor parte".

¿Cómo se diferencia entonces entre los idólatras y los creyentes? No en que unos digan que no creen en Dios y otros que sí creen, sino en que los primeros están siempre ajetreados, inquietos, siempre en negocios (también con Dios) para encontrar seguridades, y su corazón está lleno de posesividad; mientras que los segundos son más contemplativos y disfrutan de las cosas aún si poseerlas, dejándolas ser, y sus acciones viven no ya de la seguridad y el control, sino de la confianza del amor y la esperanza.

Si nos fijamos bien, tenemos mucho camino que andar para aprender a vivir más allá de nuestras idolatrías y, en esto, Dios está de nuestra parte.