A Castilla y León le toca batallar en defensa de la PAC

Tractorada en Zamora a principios de 2024. / JOSE LUIS FERNANDEZ

Suenan tambores de guerra en el mundo y Europa se rearma. La Comisión Von der Leyen propone multiplicar por cinco el gasto en Defensa, algo comprensible en un contexto de un orden internacional muy inestable y en el que Estados Unidos amenaza con "desproteger" a sus socios de la OTAN si estos no aumentan su contribución en efectivos y armamento -dinero, en definitiva- a la Alianza Atlántica. Lo que no es tan comprensible es que la carrera armamentística se pague a costa del campo y de las regiones más desfavorecidas. La propuesta del Ejecutivo comunitario es recortar entre 2028 y 2034 112.000 millones de euros de los fondos de cohesión y 87.000 millones de la Política Agraria Común. Esto supone un "tijeretazo" del 22% a la PAC respecto a lo presupuestado para los seis años anteriores, mientras que las ayudas a las regiones menos ricas de la Unión se verían reducidas en un 28%.

Von der Leyen pretende tocar dos de los pilares sobre los que, junto a otros como la unión aduanera, se cimentó la construcción de las comunidades europeas que derivaron en la UE: una planificación agraria compartida desde 1962, y las herramientas de cohesión que tienen su origen en el Tratado de Roma de 1957 y se intensificaron a partir de los años 70. Ambas políticas suman, en conjunto, más de la mitad del presupuesto que maneja Bruselas y eso hace de ellas las cajas más caudalosas donde buscar fondos para destinar a otros objetivos, como es el caso de una política exterior y de seguridad común; sin embargo, los montantes no son tan grandes para una población de 450 millones de habitantes: si bien los 387.000 millones de la PAC 2021-2027 copan el 31% del presupuesto del Ejecutivo comunitario, esto supone apenas un 1% del total del gasto público en la Unión Europea.

Teniendo en cuenta esta visión más general de la situación, tanto Bruselas como los Estados miembros deberían reflexionar si no merece la pena que los socios aumenten su aportación a los presupuestos de la Unión para afrontar el necesario incremento del gasto en Defensa sin perjudicar dos políticas vitales como la agraria y la de cohesión; la primera porque garantiza la seguridad alimentaria en el continente, y la segunda porque reduce los desequilibrios territoriales, algo imprescindible para seguir avanzando en el proceso de integración europea.

El sugerido recorte de la PAC resulta especialmente lacerante porque puede ser la puntilla que termine con un sector en crisis. Cabe recordar que el montante más cuantioso que reciben los profesionales del campo dentro de Europa es el denominado "pago compensatorio", y se llama así porque no se trata de una ayuda o de una subvención, sino de una compensación por todas las limitaciones a las que están sujetos en Europa, donde la agricultura y la ganadería durante décadas han caminado a caballo entre el libre mercado y la economía planificada. Se diseñó así porque se consideraba un interés estratégico asegurar el abastecimiento de alimentos sanos y seguros sin depender de países terceros; más importante aún será garantizar esto en caso de una hipotética guerra. Agricultores y ganaderos siempre han cumplido su parte del pacto, ya lo demostraron hace cinco años durante la pandemia del coronavirus, cuando el sector no dejó de funcionar en ningún momento para mantener llenas las estanterías de los supermercados; estaría bien que los políticos de los 27 Estados miembros recordaran aquel lema de "si el campo no trabaja la ciudad no come".

No está todo perdido, los presupuestos aún tienen que pasar por el Parlamento Europeo y por el Consejo de la UE en un largo proceso que puede durar más de dos años, y las organizaciones agrarias se preparan para la batalla. En Castilla y León ya han anunciado la vuelta de las tractoradas, y con razón: sin solución de continuidad, tras la pandemia los agricultores y los ganaderos se enfrentaron a una subida de los insumos sin precedentes provocada por la guerra de Ucrania que no ha ido acompañada de un incremento del precio en origen de sus productos, las regulaciones medioambientales derivadas de las directivas europeas son cada vez más limitantes y el sector se halla inmerso en plena transformación y modernización de los procesos productivos. Así, cada vez es más difícil que la actividad sea rentable aún contando con el pago de la PAC, mucho menos si este disminuye.

De consumarse el recorte a la PAC, esto perjudicará desproporcionalmente a regiones como Castilla y León, donde el sector primario tiene un notable peso específico en la economía (supone el 11% del valor añadido bruto regional y de él depende un 12% del empleo en la comunidad), y lo más importante, perjudicará directamente a las zonas rurales que luchan contra la despoblación y que en teoría deberían ser las perceptoras de los fondos de cohesión que también se pretenden esquilmar. El 10% de los zamoranos en edad de trabajar lo hacen en el campo, pero esta cifra es cercana al 100% en los municipios más pequeños de la provincia.

Por eso, interesa a todos los habitantes de la provincia estar al lado de los agricultores y ganaderos en las movilizaciones que se convocarán a lo largo de los próximos meses para conseguir que el dinero necesario para el rearme europeo no se saque del campo. Los representantes políticos de esta tierra tienen el deber y la obligación moral de dejarse la piel en el debate que se dará en Bruselas a lo largo de los próximos dos años. El portavoz del Gobierno autonómico ya ha anunciado que la Junta de Castilla y León "dará la batalla" para la modificación del proyecto de presupuestos. Quizás el camino pase por encontrar aliados en las regiones que más se parecen a Castilla y León fuera de nuestras fronteras nacionales, con alianzas como la sellada el pasado martes en Oporto entre la comunidad y la Región Norte de Portugal para defender las políticas de cohesión de la Unión Europea.