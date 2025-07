Todo lo que el tiempo calla

Hay palabras que usamos con tanta frecuencia que acaban vaciándose de significado. Las exprimimos en la conversación cotidiana, en los titulares, en la meteorología, en los calendarios. Una de ellas, posiblemente la más invisible de todas, es "tiempo". Decimos que no tenemos tiempo. Que el tiempo es oro. Que cura las heridas o que las agrava. Que el tiempo vuela. Tempus fugit, escribían los romanos con un fatalismo elegante, como si pudieran atrapar su esencia en dos palabras. Pero, en realidad, ¿sabemos de qué estamos hablando cuando hablamos del tiempo?

La física, que tantas veces se arroga el privilegio de definir lo fundamental, tampoco lo tiene claro. Newton pensaba que el tiempo era una línea constante, universal, inmutable, como el latido de un gran corazón cósmico que marcaba los compases del universo. Pero Einstein vino a complicarlo todo, como suelen hacer los genios, y nos dijo que el tiempo es relativo. Que se dilata, se comprime, se curva. Que no hay un reloj maestro. Que dos observadores pueden discrepar sobre cuánto tiempo ha pasado, y ambos pueden tener razón.

Y mientras tanto, en la plaza mayor de Zamora, el reloj del ayuntamiento sigue marcando las horas con precisión impoluta, ajeno a estas complejidades. Porque ahí, el tiempo aún suena a campanada.

En 1971, un experimento demostró que dos relojes atómicos idénticos marcan tiempos distintos si uno de ellos da la vuelta al mundo en un avión. No es ciencia ficción. Es relatividad en estado puro. Y de hecho, cada vez que usamos el GPS de nuestro móvil, estamos invocando cálculos que corrigen esos efectos relativistas. De lo contrario, nos perderíamos... tanto en el espacio como en el tiempo.

Pero lo más inquietante es que las ecuaciones fundamentales de la física no distinguen el "antes" del "después". Para las matemáticas del universo, ir del pasado al futuro es tan válido como hacer el camino inverso. Sin embargo, todos sentimos que el tiempo tiene una dirección. Que hay una flecha que solo apunta hacia adelante.

La respuesta, en parte, está en la entropía. La segunda ley de la termodinámica nos dice que el desorden siempre aumenta. Que un huevo frito no se recompone. Que un vaso roto no se rehace. Que el hielo se derrite, pero no se forma espontáneamente. El tiempo, tal y como lo sentimos, puede que no esté escrito en las leyes del universo, sino en el comportamiento estadístico de millones de partículas caóticas.

Si pasamos de la física a la biología, el tiempo adquiere otro rostro: se convierte en ritmo. No hablamos ya de relojes atómicos, sino de ciclos internos. El cuerpo humano, como el de casi todos los seres vivos, está atravesado por relojes biológicos. Dormimos y despertamos siguiendo el vaivén del sol. Nuestros órganos tienen sus propios cronómetros moleculares. Incluso nuestras células siguen rutinas, como si fueran pequeños oficinistas marcando la entrada y la salida.

Curiosamente, estos relojes no dependen solo del entorno. Se ha demostrado que incluso en ausencia total de luz o estímulos externos, los ritmos circadianos continúan. Persisten.

Y luego está la percepción. El modo en que sentimos el paso del tiempo. De niños, un verano parece eterno; de adultos, un mes desaparece en un suspiro. Se ha estudiado que nuestra experiencia del tiempo se acelera con la edad. Tal vez porque acumulamos menos novedades. O porque cada año nuevo representa un porcentaje más pequeño de nuestra biografía. O quizá, simplemente, porque nos vamos haciendo más conscientes de que el tiempo no vuelve.

También sabemos que el tiempo puede estirarse o comprimirse según las emociones. Durante un accidente, el cerebro puede aumentar su velocidad de procesamiento y hacernos sentir que todo ocurre a cámara lenta. La conciencia se convierte entonces en una especie de sala de montaje donde el tiempo se edita a voluntad del miedo.

Y mientras la física lo relativiza y la biología lo organiza, la filosofía lo pone en duda. San Agustín escribió: "Si nadie me pregunta qué es el tiempo, lo sé. Pero si tengo que explicarlo, ya no lo sé". Para Kant, el tiempo no es una característica del mundo, sino de nuestra forma de conocerlo. No está "ahí fuera", como una cosa. Está "aquí dentro", como un molde de la experiencia. Heidegger, más tarde, fue más lejos: no vivimos en el tiempo, sino que somos tiempo. Existimos porque recordamos y anticipamos. Porque hay un antes y un después. Porque tenemos conciencia de que las cosas podrían ser distintas a como son.

Incluso el presente es una construcción frágil. Según la neurociencia, lo que creemos que es "el ahora" tiene un retraso de unos 80 milisegundos. Nuestro cerebro necesita tiempo para procesar lo que ve, lo que oye, lo que siente. Vivimos siempre un poco desfasados. Somos, literalmente, pasado reciente.

Así que no. No está claro qué es el tiempo. Es posible que nunca lo sepamos del todo. Pero quizás eso no sea un fracaso del pensamiento, sino parte de su magia. Porque hay preguntas que no se hicieron para ser resueltas, sino para ser pensadas. Y esta, sin duda, es una de ellas. n

