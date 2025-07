Refutando a Louis Armstrong

Para continuar con las protestas contra la burbuja de las plantas de biogás se va a celebrar una comida popular en la que el menú incluye cerdo procedente de esas mismas macrogranjas contra las que se quiere protestar. No extraña pues que en un año Zamora haya aumentado en más de cien mil madres su cabaña porcinera.

Se necesitan muchos cerdos para alimentar tanta protesta contra esos mismos cerdos. Y es que el sector primario anda desnortado, como esa parte de la izquierda que desde que le cayó encima el muro de Berlín no levanta cabeza, por eso se dedica a seguir a falsos profetas.

A los de Vox no hace falta que les caiga encima el muro de Berlín o el de las Lamentaciones, ya vienen con la pedrá dada de casa. Vox no es la solución a los graves problemas estructurales del campo español. Tampoco lo es el sistema esclavista de las integradoras, donde la genética de los animales procede del laboratorio del doctor Infierno o del de cualquier otro super villano.

Leo la noticia de que, pese al bloqueo impuesto por Estados Unidos desde la revolución de 1959, Cuba ha sido capaz de desarrollar tres vacunas contra el COVID19. Y de que esas tres vacunas se han demostrado más eficaces que las producidas por Europa, Rusia, China y norte América.

Pero como soy de natural malpensada, y tengo costumbre de hurgar en las heridas, me pregunto si la vacuna no tiene nada que ver, y lo sustancial del asunto es que el pueblo cubano no sabe lo que es una macrogranja porque sigue comiendo pollo y cerdo criado en casa. Mientras que el resto de los países se alimentan mayoritariamente de esos pollos y cerdos de crecimiento cada vez más rápido.

Y como soy una sabelotodo manipuladora y un alma malaje nada cándida deduzco que, pese al injusto bloqueo, todos lo son, el pueblo cubano goza de mejor salud que todos los que compran la patraña publicitaria del mercenario Carlitos Alcaraz y engullen carne industrial sin preocuparse de la salud de su sistema inmunitario.

Más campo, es la guerra.

Este año dan ganas de ser indígena, aborigen o nativoespañol para dar gracias a la madre tierra por su generosidad con una danza ritual. Dan ganas de ser pagano y homenajear a la diosa Ceres. Porque esta campaña se ha debido de alegrar sobremanera por el reencuentro con su raptada hija Proserpina. Y con una climatología benigna que también ha acompañado, los graneros están llenos y las medas de forraje y paja opacan el sol.

Este año, ser labrador ha merecido la pena. O no.

Porque este domingo 20 de julio frente a La Aljafería de Zaragoza hay convocada una manifestación de duelo, en homenaje a la memoria de David Lafoz, un labrador de 27 años que dijo basta ya y se ha quitado de en medio. No aguantó más, ha acabado con su vida.

Obvio hablar de la torticera manipulación en los medios. La noticia es que David no es la excepción, es la norma.

Hay una epidemia silenciada de suicidios entre los campesinos europeos. Cada dos días se suicida un agricultor francés y el cincuenta por ciento manifiesta síntomas de depresión. Un informe de la Agencia Europea para la Seguridad y Salud en el Trabajo alerta del aumento de suicidios entre los trabajadores del campo, y de los elevados niveles de estrés, presión laboral y soledad que sufren. Sin mencionar que los trabajadores del sector primario tienen el doble de probabilidades de desarrollar cáncer y una tasa menor de curación que el resto.

Esos son los datos, la realidad es peor. Una realidad que habla del sometimiento absoluto a unos políticos analfabetos en materia agro ganadera, que aceptan el encargo de legislar sobre agro ganadería sin tener ni puta idea. Tan sólo porque son unos reverendos inútiles, cuyo único mérito es el de ser militantes de sus respectivos partidos políticos.

Unos políticos que no legislan por el bien de aquellos que producen los alimentos, tampoco por el bien de aquellos que son alimentados por estos. Unos políticos que sólo obedecen el dictado de lobbies, corporaciones y de intereses ajenos al mundo rural.

La madre tierra te da y los políticos te quitan. Y mucho me temo que los indígenas, aborígenes y nativoespañoles, ni tan siquiera los paganos, no tienen una danza ritual para protegerse de una clase política completamente inepta, malvada o las dos cosas a la vez.

Quien lo probó, lo sabe. No hay nada más maravilloso que observar cómo surge y resurge la vida. Como el apoyo mutuo entre humanos, tierra y rebaños hacen que este planeta siga siendo ese jardín del Edén del que nos habla la Biblia.

Como labrando con cuidado, mimando y sobre protegiendo la tierra, junto con las fuentes de agua externas y subterráneas, ésta en contraprestación da de comer con abundancia a hombres y animales.

Como la ganadería extensiva y de pastoreo, ese modelo de ganadería que sigue preservando el lado salvaje de la vida, porque permite a los animales seguir pastando bajo el sol, como antes de ser domesticados por el humano, pone de su parte y colabora abonando la tierra. Además de pisotear malas hierbas, podar árboles, desbrozar el matorral bajo y esparcir semillas.

Decía César Chávez, fundador del Sindicato de Trabajadores del Campo de Estados Unidos, que un mundo en el que aquellos que producen los alimentos, no tienen unas condiciones dignas de vida y no son capaces de alimentar a sus propios hijos, es un mundo enfermo.

Refutando al gran Louis Armstrong y su What a wonderful world, un mundo en el que un joven agricultor con toda la vida por delante y cientos de miles de agricultores y ganaderos quemados no encuentran otra salida que no seguir viviendo, no puede ser un mundo maravilloso.

David Lafoz: Que la tierra te sea leve, compañero.

Suscríbete para seguir leyendo