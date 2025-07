Radicales no

Siempre he dicho y repetido hasta la saciedad que a los niños, ni tocarlos. Hoy más que nunca necesitan especial protección porque sus derechos y su integridad se vulneran constantemente. Ni maltrato verbal, ni maltrato físico. También cuando se procede a su educación. Y me da igual que sean sacerdotes de la Iglesia Católica que imanes musulmanes de los que abundan en las madrassas. No podemos cargar las tintas contra los de la sotana y el alzacuellos y pasar por alto lo que hacen algunos guías religiosos musulmanes.

Los Mossos d’Esquadra han detenido a un imán de Figueras por presuntos malos tratos a menores y por emitir discursos radicales en una madrassa local. Para que nadie hable de racismo y xenofobia, los denunciantes han sido familias musulmanas afectadas, quienes han relatado que el detenido golpeaba a los niños con una vara o les daba collejas durante las clases en las que enseñaba árabe y el Corán. ¡Viva la integración! La asistencia de los pequeños no era gratuita. Los padres pagaban entre 5 y 10 euros al mes para que los menores pudieran asistir a un centro que funcionaba de forma irregular. Por ahí hay que empezar.

Lo sucedido puede conllevar, debería, la expulsión del líder religioso musulmán, ahora en libertad provisional mientras la policía analiza si deportarlo. No entiendo tanto miramiento. Son muchas las denuncias que pesan sobre su comportamiento. Hay que abordar el asunto con más firmeza y prontitud. No sé qué pasa en Cataluña donde el islamismo se ha radicalizado de una manera preocupante hasta el punto de que ya son tres los imanes expulsados en lo que va de año.

No sé lo que ocurre en España que ya hay más guías religiosos musulmanes que sacerdotes católicos o de cualquier otra religión. El cuidado por parte de la autoridad competente debe ser extremo porque algunos de estos clérigos musulmanes también incitan al odio "contra el infiel" como se ha puesto de relieve en tantas ocasiones. A las expulsiones recientes le remito. Si un cura hace en un colegio católico lo que el imán de Figueras ha hecho en la madrassa de marras, no se estaría hablando de otra cosa en los medios de comunicación, con permiso de Cerdán, Koldo, Montoro y compañía.

