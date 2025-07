Porque son nuestro orgullo

Precisamente por eso, porque nos llenan de orgullo deportivo, hay que apoyar a los clubes deportivos que son motivo de orgullo para sus aficionados y para, en este caso, Zamora y los zamoranos. Unos porque destacan por su historia, por su trayectoria, otros por sus logros deportivos, dignos de encomio y todos por su impacto social. Eso se demuestra en los llenos que se producen en los espacios deportivos donde los jugadores sudan la camiseta.

Estoy pensando, por supuesto, en el Zamora Club de Fútbol, pero también pienso en el Baloncesto masculino, porque soy admiradora de Saulo Hernández y valoro lo hecho hasta la fecha por el entrenador zamorano, posiblemente, con permiso de Gerardo Hernández de Luz, el mejor entrenador que el equipo de basket zamorano haya tenido nunca. Un hombre serio, disciplinado, coherente, tremendamente profesional, inteligente, muy trabajador, que un año y otro recoge los frutos de su esfuerzo y el de sus jugadores en forma de éxitos.

Pensamiento que comparte el Balonmano Zamora, merced al buen hacer de su presidente Iñaki Gómez a quien aprecio y valoro profundamente, también por su seriedad. Sin por eso incurrir en detrimento de club alguno, muy por el contrario, los que ocupan un lugar preponderante en la escala son los que precisamente deben llevare el apoyo económico de las distintas administraciones de Zamora. Cuando los medios de comunicación, allá donde juegan, hablan de ellos, están hablando de Zamora. Y esta tierra está necesitada de altavoces.

No sólo las administraciones públicas deben mostrar su apoyo más allá de las palabras, también las empresas zamoranas o con implantación en Zamora deben arrimar el hombro, extender la mano y formalizar su ayuda. Hay que pensar en grande. De momento, los que están en lo alto son estos clubes. Si los queremos arriba no hay que dejar que mueran por inanición. Es costoso, sí, ya lo sé, pero el que algo quiere algo le cuesta. Y Zamora quiere éxitos deportivos porque, a veces, son los únicos éxitos que conseguimos. En todo lo demás, no hay más que ver cómo está el panorama.

Por eso, porque son nuestro orgullo, debemos seguir llevándolos como bandera y asegurarles la tranquilidad de una nueva temporada marcada por el apoyo de administraciones y empresas a su esfuerzo y buen hacer.

