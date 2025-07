Sanabria y su voz

Se cumplen estos días treinta años desde que, a mediados de julio de 1995, viera la luz "La Voz de Sanabria", un semanario que se distribuía de manera gratuita por toda la comarca, dirigido por Agustín Díez Ferreras y que editaba Publicaciones de Benavente sl. La portada de aquel primer número abría con un titular que ya entonces parecía más un sueño que una descripción "Sanabria para vivir", y en él se hablaba de las posibilidades que ofrecía "la autovía en construcción" en referencia a una A-52 que se encontraba por aquel entonces en plena ejecución. Se daba cuenta en ese primer ejemplar de novedades como el nombramiento de Camilo Lorenzo como nuevo prelado de Astorga y se hacía referencia a diversas noticias: el futbito en El Puente, la presencia por fin de una empresa que regulaba los aparcamientos en el Lago… hasta completar las 24 páginas del periódico. En su primer editorial, el periódico se marcaba tres objetivos: comunicar a los sanabreses entre sí, tener un instrumento difusor de la cultura y ser una herramienta para la promoción turística de la comarca.

Aunque el semanario nacía auspiciado por cuatro consistorios de la zona: Cobreros, Galende, San Justo y Trefacio, cuento en este primer número más de cuarenta anuncios y casi todos proceden de empresas privadas, especialmente bares y restaurantes. Conservo varios ejemplares de aquel verano de 1995, en el que, en blanco y negro, se informa de aspectos de interés como el quincuagésimo aniversario del Parador de Turismo, en una nota redactada por el que imagino era su director entonces, Javier Calonge, se analiza el trascurrir del verano (más de 30.000 vehículos entraron en el Lago durante la primera quincena de agosto, se cuenta en el número 7 del semanario), con mucha referencia a actividades culturales, como las míticas representaciones teatro de Trefacio, que dirigía el que por aquel entonces era un joven Antonio López Alonso. Recetas de cocina local, análisis de la flora sanabresa o rutas de senderismo completaban los números de los que tengo un ejemplar, todos ellos del verano de 1995. Rescato en uno de ellos una carta de a modo de saludo del recordado Eloy de Prada, veterano periodista a quien conocí pocos años después en La Casa de Zamora, entidad en la que era el encargado de comunicación y de dirigir la revista de la entidad que agrupa a los zamoranos residentes en la capital.

Aunque en el primer número aparece un único redactor, Manuel González, –Manu, el de Cubelo–, enseguida apareció también Araceli Saavedra, que sin duda sonará al lector de este diario porque es, desde hace mucho tiempo, la corresponsal de La Opinión en Sanabria. Mi acercamiento al semanario llegó a través de Miguel González Gallego, un amigo común que compartíamos Manu el de Cubelo y yo. La generosidad de Manu nos invitó a ambos, a Miguel y mí, a escribir, comenzando los dos una colaboración que se extendió durante varios números. En mi caso trazaba un cuaderno de viajes firmado con pseudónimo. Son textos que, leídos treinta años después, no han resistido bien el tiempo, pero que me recuerdan un mundo -aun en la universidad, veranos eternos- en el que fui plenamente feliz, quizá porque, como decía Pavese, "la infancia es el tiempo mítico de un hombre".

Sostiene el narrador en la biografía "Streltsov, un futbolista en el gulag", que "Tratas de agarrar los detalles y se escabullen. Eso es lo que hace la edad. Lo que crees saber resulta que está construido con detalles que no recuerdas bien…". Algo así me pasa mientras hojeo con melancolía estos ejemplares. No recuerdo bien el final de la aventura de "La Voz de Sanabria". Creo que solo salió aquel verano y que el periódico desapareció al final de aquel estío, pero no estoy muy seguro.

Sirvan, en cualquier caso, estas letras de homenaje a la pulsión lectora que ha habido siempre en una comarca pobre, periférica y olvidada, poblada de gentes dotadas, al decir del mi maestro Lauro Anta, de "un sentido equinoccial de la existencia: disciplina humana, civismo que se aprende y una realidad más telúrica que folklórica." De los que tengo referencia, primero fue "El Noroeste zamorano", quincenal independiente editado entre 1920 y 1933 y dirigido por Enrique Romero; que durante algunos años debió de coincidir con "La Región", un "Órgano en defensa de Sanabria y Carballeda" según me informa Oscar Somoza, cercano a las tesis de los agrarios de José María Cid y que, en 1935, dirigido por Emilio Mato, llevaba ya siete años en circulación. Por último, entre 2006 y 2012, el entrañable mensual que, con el nombre de "El Noroeste" dirigían Yolanda Clemente y la mencionada Araceli y que fue posible también por el apoyo de los fondos europeos a través del Grupo de Acción Local ADISAC-La Voz. Un medio con el que tuve el privilegio de colaborar gracias a la liberalidad de sus responsables.

Sostenida por el empeño de quienes la hacen posible y la confianza de quienes la respaldan, la prensa sigue siendo un reflejo fiel del territorio. Cada mañana, La Opinión puebla muchos bares, bastantes despachos y algunas casas en toda la provincia. Es un lujo que no debemos perder. Tom Rosenstiel, un veterano periodista estadounidense, nos advertía que, a medida que la luz de los periódicos se vaya apagando, "una parte de la vida quedará en la oscuridad".

Y ya sabe, lector, que lo primero que crece en la oscuridad es el miedo. Y que quienes prosperan en la oscuridad suelen ser siempre los malos… n

