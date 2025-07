Verdades del porquero sobre la silver economy

Como decía Antonio Machado en boca de Juan de Mairena: "La verdad es la verdad, dígala Agamenón o su porquero".

Como quiera que en Zamora hay 557.410 cerdos censados, lo que supone unos 3 cerdos por persona. Como no consta en el censo ningún Agamenón rey de Micenas, y los 75.229 reyes de su casa habitada como primera residencia son menos que los 80.872 de segundas residencias en el pueblo que los vio nacer, o personas que sólo vienen a pasar las vacaciones a esta provincia. Como sumando reyes y reinas de cada casa zamorana en primera y segunda residencia, todavía son menos los reyes que los cerdos, resulta que la opinión del porquero tiene más peso en Zamora que la de los Agamenones reyes o mandatarios.

¿Y la verdad la tienen los porqueros o los agamenones? Pues lo que sigue diciendo Machado: "¿Tu verdad? No, la verdad; y ven conmigo a buscarla. La tuya guárdatela".

En busca de la verdad sobre lo que pasa en Zamora, desde los porqueros republicanos de la oposición en la diputación provincial -en la que su presidente cada vez se parece más a un monarca absoluto y rey de la institución- pusimos en duda algunas de las presuntas verdades que los agamenones provinciales proclaman como verdades absolutas respecto a lo que llaman en inglés Silver Economy, que parece ser la economía para proveer de servicios a las personas a quienes les platean las sienes o que, en Román paladino, peinamos canas,. O en el Román en el cual suele el pueblo hablar con sus vecinos: los ancianos, los mayores, los viejos. Y por si a algunos les parece ofensiva la palabra viejo, la tercera edad.

Se trataba de la segunda estrategia silver para implantar en Zamora porque tenemos mucha población envejecida o "ensilvercida". Y ésta es la única verdad que compartimos: si se trata de conseguir servicios para los silver, aquí tenemos silver-viejos en cantidad. Otra cosa es –según decimos los porqueros- que después de cuatro años de la primera estrategia silver implantada, lo que no tenemos es ni más ni mejores servicios, ni más puestos de trabajo de jóvenes para atender las silvernecesidades en todos los ámbitos: silver-alimentación, silver-ocio, silver-cuidados, silver-sanidad y silver-etc.

Otra verdad del porquero es que todos los silver-servicios que no se han puesto en cuatro años para los silver-zamoranos, en el caso de que Europa suelte la gallina de 40 millones de euros que se solicitan para esta estrategia (para la anterior no los soltó), tendrán que ser en su mayor parte pagados o financiados por los silver-pensionistas de la pensión media más baja, o los silver-parados mayores de 55 años que no encuentran trabajo por su silver-edad, o por los silver-trabajadores de la misma edad que los anteriores también con los sueldos medios más bajos de España.

Porque los servicios que se promueven van a ser prestados por empresas del ámbito de los cuidados, las soluciones tecnológicas, el estilo de vida y moda, las residencias y los geriátricos. Y aquí es donde seguimos diciendo la verdad del porquero, porque nos preocupa que lo que en estos momentos son derechos humanos como el derecho a la salud y a los cuidados, que son prestados por los servicios públicos, pasen a ser un negocio empresarial. Y en el Silver Economy existe este riesgo. Lo dice el documento.

Respecto a los cuidados dice que hay que poner clínicas especializadas en geriatría, porque en Zamora no tenemos, y sí las hay en "las grandes ciudades de nuestro país". Son centros privados que "ofrecen un abordaje integral y científico de la longevidad saludable" ¡Ojo! son centros privados, no públicos.

En las zonas rurales que siguen demandando consultorios médicos para la atención presencial de personas de toda edad y silver-habitantes, la estrategia silver defiende la telemedicina: "para transformar la atención sanitaria en entornos demográficamente envejecidos y geográficamente dispersos como la provincia de Zamora, generando espacios de apoyo a nuestros mayores rurales y de lucha contra la soledad no deseada".

Una telemedicina para nuestros silver que permite: "Una disminución en el uso de servicios presenciales de atención primaria, visitas a urgencias, ingresos hospitalarios". Y también: "La eliminación de desplazamientos innecesarios, la reducción de costes operativos, la mejora de la eficiencia informativa entre pacientes y profesionales, y una atención médica más flexible, ubicua y colaborativa". Que se complemente con la teleconsulta, la telemonitorización y la telecirugía. Y todo ello con empresas especializadas en el diseño y fabricación de equipos de telemedicina. Para concluir que: "La extensión territorial de la telemedicina, por tanto, se configura como un pilar fundamental para garantizar el acceso equitativo a una atención sanitaria de calidad en las zonas rurales más despobladas de Zamora".

Dicen los agamenones en sus entrecomillados que lo mejor para las zonas rurales más despobladas de Zamora es la telemedicina. Son sus verdades. Pero ¿son las que necesitan nuestros viejos aunque sean silver?

Y por si fuera poco, la telemedicina, teleconsulta, y la telemonitorización se complementa con realidad virtual que "genera entornos inmersivos interactivos que simulan situaciones reales mediante gafas, cascos, guantes o trajes hápticos, permitiendo una experiencia sensorial enriquecida que favorece la implicación activa del usuario en el tratamiento". Y con nuevas formas de comercialización de los servicios sanitarios consistentes en: "El método pay-as-you-go, es decir, abonar lo que se consume cada vez". (Gracias por la traducción, aunque se entiende bien).

Agamenón seguirá diciendo que no hay que alarmarse porque: "Para atraer a potenciales interesados ofrecen descuentos en las tarifas de las clínicas o de los profesionales médicos. De esta forma, se genera una oferta sanitaria de tipo low cost, en la que se dan servicios a bajo coste para satisfacer los acuerdos con las aseguradoras".

Esto leímos los porqueros republicanos en la real diputación, todo para intentar buscar la verdad, y advertir del riesgo de que entre estos productos que se venden a los mayores o silver se incluyan servicios que atienden a los derechos sociales que debe proveer el sector público; que los servicios públicos que necesitamos puedan convertirse en un negocio, y que para acceder a estos servicios haya que pagarlos.

O tal vez –seguimos advirtiendo de la verdad- lo que pretendan es que Zamora se convierta en una Turquía donde vienen a ponerse pelo los silver. O tal vez nos toman el pelo. O incluso nos den pal pelo a los silver-zamoranos y silver-zamoranas.

Esta es la verdad del porquero frente a la de Agamenón. Pero como Machado, será relativa y serán los silver-habitantes de Zamora los que la encuentren: ¡la tuya guárdatela! n

Suscríbete para seguir leyendo