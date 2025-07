No soy de lágrima fácil pero sí tremendamente sensible. Sobre todo a las palabras y a los hechos que se agarran al corazón. No me gusta poner al descubierto mis flancos más débiles pero esa es la realidad. Sí, me hizo llorar. Todo un Teniente Coronel Jefe de la Comandancia de la Guardia Civil en Zamora, me hizo llorar el pasado lunes. Fue en el transcurso de la hermosa disertación del Teniente Coronel Héctor David Pulido, pronunciada en el patio de Armas de la Comandancia zamorana, en el acto en memoria de los agentes zamoranos asesinados por el terrorismo: ETA fundamentalmente y Grapo, porque el terrorismo en España, mal que le pese a Otegi, al olvidadizo Patxi López y a Mertxe Aizpurua, la portavoz de EH Bildu en el Congreso de los Diputados, tiene nombre propio.

Todo se confabuló para hacer del acto desarrollado en un ambiente de respeto, admiración, cariño y reconocimiento a quienes dieron su vida por España, un homenaje emotivo. De 1974 a 1991, trece agentes de la Guardia Civil de Zamora y sobre todo de la provincia que ocupaban distintos destinos, dieron su vida en cumplimiento del deber, a manos de los asesinos terroristas. El jefe de la Comandancia, que es Guardia Civil de raza, que lo ha mamado, que piensa en verde y en rojo y gualda, cosió a sus palabras, un cúmulo de recuerdos de infancia, vividos y sufridos en las casas cuartel donde se desarrolló su infancia y adolescencia. Ahí es donde tuve que sujetar las emociones que se habían empezado a desatar cuando recordó que la fecha no ha sido producto de la casualidad, porque un 14 de julio de 1986, hace de ello 39 años, "miembros de la organización terrorista ETA hicieron explosionar un vehículo-bomba en la Plaza de la República Dominicana en Madrid, al paso de un autobús con alumnos de la entonces denominada Academia de Tráfico, que se encontraba situada en el cercano Acuartelamiento de Príncipe de Vergara. Esta acción ocasionó la muerte de 12 guardias civiles y heridas a otras 78 personas, alguno de ellos os encontráis hoy aquí".

Las palabras del Teniente Coronel Pulido me hicieron revivir aquel horrible atentado que presencié por televisión y que no se borra de mis recuerdos, porque tampoco quiero olvidar. No se puede tener solo memoria, que también, para lo sucedido hace sesenta años y no recordar que el 30 de julio de 2009 ETA causó la muerte de dos guardias civiles en la localidad mallorquina de Calviá, en el que sería su penúltimo atentado.

A pesar de haberme hecho llorar o precisamente por ello, gracias mi Teniente Coronel por tanta emoción, en la que participó, aumentándola, el recuerdo de mi buen padre. Ayer, hoy y siempre, ¡Viva honrada la Guardia Civil!

Suscríbete para seguir leyendo