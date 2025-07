Constitucionalidades inconstitucionales

En el S. XVI, hace quinientos años, un joven de dieciocho años escribió un libro «la servidumbre voluntaria». Entre otras cosas decía: «si hay algo claro y evidente en la naturaleza y ante lo cual no nos esté permitido hacernos los ciegos, es esto: que la naturaleza, ministro de Dios, gobernante de los hombres, nos ha hecho a todos de la misma forma y, según parece, con el mismo molde, a fin de que nos reconozcamos todos como compañeros, o más bien como hermanos». Esta reflexión es inimaginable en un ciudadano actual de dieciocho años. El derecho de las francesas, excluidas en 1789, le costó la cabeza a Olimpia de Gouges. No lo tuvieron hasta 1947; en España se logrará en 1931 aun que Franco se lo quitó.

El General Pavía entró en las Cortes con la Guardia Civil, ¿les suena?, y acabó con la República. Ni su Constitución se pudo aprobar. Decía su art. 42: «La soberanía reside en todos los ciudadanos, y se ejerce en representación suya por los organismos políticos de la República constituida por medio del sufragio universal». Las mujeres, que aún estaban excluidas se incluyeron en la de la II República. Decía el art. 2º: «Todos los españoles son iguales ante la ley» y en el art. 94: la Justicia se administra en nombre del Estado.

Con Luis XIV el Estado era él; con Luis XVI no. Fue juzgado y condenado a muerte, porque era legal en Francia. Fernando VII se dio el autogolpe y violó la CE1812 con la invasión por el Duque de Angulema; Franco hizo lo mismo con la CE 1931. Ambos cometieron un genocidio asesinando a los que defendieron la constitución; con «juicios justos», ¡claro! Los Romanov fueron asesinados. A Alfonso XIII se le condenó por su autogolpe de Primo de Rivera. Franco revocó la condena y aquí tenemos al biznieto que discriminó a sus hermanas. ¡Viva la CE78 de Orwell!

Muchos defensores de la lógica se creen infalibles. Nadie tiene toda la razón. Los abogados destacamos las de nuestro respectivo cliente. El juez, que tampoco es infalible, dice quien cree que tiene más razón. Si se apela, otro tribunal puede decir que el juez no tenía razón, y si se vuelve a apelar otro tribunal lo puede volver a revocar y así, sólo hay justicia si tienes dinero, hasta el Tribunal de Justicia de la Unión Europea que no pocas «zascas» ha dado al TS y aun al TC.

Reivindiqué ante el TC que se cumpliera el art. 14; ni aceptó discutirlo «porque no tenía interés constitucional», dijeron. La Fiscala del TC, única que según la ley puede recurrir esa corrupta respuesta, me dijo: «lo del art. 14 no hay que tomárselo al pie de la letra». Así de insegura es la «tutela judicial» que nos promete esta CE78 Orwelliana, pero menos insegura que aplicar la de algunos: expulsar a ocho millones de inmigrantes o fusilar a once millones de españoles, etc. Parece que el ADN Cromañón se recupera. ¿Recuerdan el final de la película «Con faldas y a lo loco»? «Nadie es perfecto». Decía un tío de mi mujer: «hay que andarse con cuidado con los jueces, tratan de tú a Dios», pese a ello no les contagió la infalibilidad.

Algunos de los pocos lectores de los doscientos folios de la sentencia del TC con la amnistía la vieron correcta; otros la calificaron de «poco sólida». Es lo habitual. La mayor parte, que no la leyó, ¡se indigna! Es habitual. El ignorante no puede razonar, pero sí sembrar la cicuta de su indignación envenenando a los demás ignorantes.

Un llamado Club de la Constitución, ¿es suya o de todos?, se declara perplejo porque «solo uno [de los siete magistrados progresistas] considere inconstitucional la amnistía» ¿por ser sólo uno? Que no les produjera perplejidad que no la apoyara ni uno de los reaccionarios es revelador. Lamentan una sentencia «equivocada en sus fundamentos jurídicos y debilitadora del carácter normativo de la CE78». Mis razones son modestamente personales, me hacen concluir lo contrario. Siento satisfacción y tranquilidad. Un viejo aforismo dice: «cuando dos personas piensan exactamente lo mismo una, por lo menos, no piensa».

Sí estoy perplejo porque la UCO aún no haya identificado al ignoto M punto Rajoy que cobraba de Bárcenas y porque nadie haya visto que el presidente M. Rajoy violó el art. 155.2 CE78: «Para la ejecución de las medidas previstas en el apartado anterior, el Gobierno podrá dar instrucciones a todas las autoridades de las Comunidades Autónomas». Él «NO dio instrucciones»; usurpó funciones ajenas, violando además el Estatut, al destituir hasta al «President» elegido por «les Corts» y nombrado por el jefe del Estado. ¡Vivan Orwell y la CE de Felipe VI! Aquí, conforme a la CE «todos somos iguales ante la ley», pero rige la enmienda de Orwell: «algunos son más iguales que otros». ¡Viva la democracia allí donde quiera que exista!

Suscríbete para seguir leyendo