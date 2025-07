Todos queremos más

Tomo prestado el título de la conocida canción de El Consorcio, porque eso es lo que se dice en la Zamora vaciada del mes de julio, donde los pueblos de la provincia se llevan todo el público por razones evidentes. Después de un San Pedro de leyenda, el mejor en mucho años, el concejal David Gago no puede despacharnos, es una forma de hablar, con un verano tan soso, tan, repito, vacío de contenido. No es posible el lleno absoluto de Zamora durante los días de ferias y fiestas donde el jolgorio estaba en la calle, y que, una vez clausuradas, la monotonía y el aburrimiento se vuelvan a apoderar de la ciudad.

Se necesita un calendario que vaya más allá de los días de fiesta ya tradicionales, con una agenda plagada de pequeños eventos culturales, deportivos y musicales. No hace falta un dispendio mayúsculo, se trata de programar pequeñas cosas que inviten a los zamoranos a salir de casa, cuando el calor no lo impida, y devuelva a Zamora la alegría de vivir que tan patente se hizo en los días dedicados a San Pedro.

No me vale con que se diga que en septiembre habrá más. El verano, lamentablemente, es corto y hay que ponerle las necesarias sal y pimienta festivas para que no decaiga. En colaboración con los establecimientos que se presten a ello, fundamentalmente de hostelería, las noches podrían llenarse de música, de teatro, de baile. Que contentos se iban a poner los artistas zamoranos que ven pasar el verano con desesperación porque no hay nada de nada o lo que hay es insuficiente.

Yo no quiero que la concejalía atesore dinero a espuertas. Yo quiero que lo gaste en alegrar y divertir a los zamoranos. No todos se van lejos, pero sí se van a localidades donde se lo montan mejor, ofreciendo un amplio abanico de festejos que también tiene en los toros un acicate festivo. El único que tenemos estos días los zamoranos son las novenas del Carmen en las dos ermitas. Concluyen hoy. Nos queda la procesión. Hay que agradecer a Virginia Cabrero, presidenta de la Cofradía del Carmen de San Isidoro, y con ella a toda su junta directiva, el esfuerzo anual por darle a esta celebración el relieve que tiene. Ahora, tiene la palabra David Gago. No olvide el concejal que todos queremos más.

