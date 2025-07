Donde las dan…

Sánchez se creía victorioso, practicando el ya manido "y tú más", tras rescatar la foto en una lancha del otrora presidente gallego junto al narco Marcial Dorado, cuando en esto llegó Feijóo, el hasta ahora moderado presidente de los populares y, harto, traspasó todas las líneas habidas y por haber, soltándole a un estupefacto presidente del Gobierno el ya aplaudido y repetido hasta la saciedad: "¿Con quién vive usted? ¿De qué prostíbulos ha vivido usted?". El dardo de Feijóo a Sánchez ha sido de antología. Le dio donde más le duele. Sabido es que cuando a Pedro le tocan asuntos relacionados con su amada Begoña, se revuelve y precisa unos días sabáticos para recomponerse. Estarán al caer, digo yo. Porque esta vez la cosa ha sido morrocotuda.

Las saunas del suegro de Sánchez que, en realidad, eran prostíbulos, algo que a Koldo y Ábalos les enajena los sentidos, daban mucho dinero. La prostitución ha sido siempre un chollo para los proxenetas. Lo cierto es que con el dinero ganado con el sudor de salva sea la parte de los prostituidos y prostituidas, Pedro y Begoña compraron su primer pisito y con posterioridad cuando su aspiración a liderar el otrora Partido Socialista para acceder a su sueño de adolescente: La Moncloa, iniciara aquel largo periplo a la caza del militante con tres de los suyos a saber: Ábalos, Koldo y el encarcelado Cerdán, los ocupantes del Peugeot, viajaban presuntamente, o no tan presuntamente, con dinero procedente de los lucrativos negocios del papá de Begoña.

Estos que ahora buscan blanquear la verdad son los mismos a los que se les llenaba la boca hablando de igualdad, de libertad, de feminismo y contra la prostitución que les pagaba, presuntamente, las campañas. Parecen olvidar que las prostitutas también son mujeres. Como parecen olvidarlo María Jesús, Pilar, Sara, Sira y demás compi yoguis del Consejo de Ministros. Que no, que ser feminista no implica ser socialista o lo que es igual, ser socialista no implica ser feminista. A la vista está.

Ante la tozuda realidad, Feijóo se desató y pasó lo que pasó. Como Sánchez en lugar de responder emplea a modo de respuesta el desafortunado "y tú más", más tarde o más temprano tenía que ocurrir lo que ocurrió. Por cierto, me preocupa la delgadez extrema de Sánchez, se repondrá este verano en La Mareta, y lo demacrado de su rostro.

