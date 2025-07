¡Tiene bemoles el asunto!

Después de haberme tragado, no sin rechistar, toda la sesión de control al Gobierno que tuvo lugar el pasado miércoles, día 9, en el Congreso de los Diputados, ¿qué quieren que les diga que no puedan pensar ustedes...? Pues sí, estimados lectores, mi conclusión es que da pena, rabia, asco escuchar a quienes nos representan en el Parlamento de la Nación, porque es tan indecente el comportamiento que tienen algunos, que a uno le entran ganas de vomitar cuando les ve, y sobre todo cuando escucha la sarta de mentiras, de argumentos falaces, de medidas y contramedidas que plantean para hacernos creer que las cosas no son como las vemos, o intuimos, sino todo lo contrario. Será que piensan que somos tontos y por eso pretenden tomarnos el pelo.

Hoy no me quiero extender porque es tal el cabreo que arrastro desde que oí decir al presidente que está limpio de toda sospecha que, como a muchos españoles más, lo único que me queda es esperar a que la justicia se pronuncie porque, sinceramente, por ahora, nada ni nadie me puede convencer de que quien viajaba, comía, cenaba, se reunía, charlaba, hacía planes, e incluso dormía… con quienes hoy están imputados por corrupción, tráfico de influencias, presunta pertenencia a organización criminal, cohecho, blanqueo de capitales, fraude, malversación de fondos públicos, revelación de secretos, corrupción política, apropiación indebida, o intrusismo profesional… No sabía nada de nada de lo que hacían sus "compas", sus subordinados, y no digamos su hermano, e incluso su mujer.

Y si de presuntos delitos puede calificarse lo que hacían los hoy imputados, ¿cómo calificar lo que hacía o dejaba de hacer quien estando tan cerca de ellos no se enteraba, o no se quería enterar de nada?

Espero que las vacaciones que se puedan tomar sus señorías sirvan para que los que vamos a estar un tiempo sin verlas, nos podamos relajar un poco intentando olvidarnos de ellas y de toda la podredumbre que algunas ocultan bajo sus alas.

En cualquier caso, que no se nos olvide que, a la vuelta del verano tenemos una obligación: seguir hostigando a quienes nos mienten y nos engañan, para que paguen por ello ¿Cuándo? Pues cuando la verdad pueda hacerse valer.

¡Feliz verano!

