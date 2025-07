Volver otra vez

Llega el verano y "con los recuerdos al hombro" -parafraseando a Victor Manuel- vamos llegando a Tui un grupo de amigos que dejaron la infancia lejos de donde la comenzaron. Castilla nos lanzó a Galicia y en las riberas del Miño nos dejó estudiando con los frailes, como se decía en nuestro pueblo, aunque nosotros preferimos decir Hermanos y a mayores con tacto de familia nos trataron. Si nos quedan ganas de volver se entiende que desdichados no fuimos aunque la distancia de nuestras familias fue el peaje afectivo a pagar. No nos pesa; crecimos fuertes y aplicados, deportistas a toda hora, y fervorosos como correspondía a un internado religioso y benevolente.

Ahora somos hijos pródigos de los recuerdos y con prodigalidad y cariño nos reciben los maristas que nos vieron niños. La casa-colegio de nuestro anual encuentro sigue con voces de niños y cantos de recreo. Se han ido los Hermanos porque van mayores y se reagrupan para cuidarse mejor. Ellos también fueron niños allí pues hay lugares donde la arqueología de la infancia se acumula en estratos como los de la antigua Troya, cuya historia tradujimos. Para nosotros el Olimpo, monte griego residencia de los dioses, era el monte Aloia, al que ahora todavía algunos compañeros en buena forma suben andando; pero arriba fichamos todos junto a la Cruz que corona la cima desde hace 125 años. No llegaremos a tanto pero tenemos la dicha de haber vuelto a esa meta donde nuestra alegría infantil subía por entre una vegetación que puebla lo que fue el primer Parque Natural de Galicia. Desde el alto mirador, junto a la Cruz, la imagen de los trigos verdecidos de nuestros lares castellanos se explayaba por el curso del Miño hasta hacerse invisible en el Atlántico.

Volvemos con alegría a escenarios de infancia donde el verdor pujante del paisaje atrae y rejuvenece. Un marco tan frondoso también en la memoria rebrota. Antes de bajar, tras haber comido a la sombra de carballos centenarios, le decimos a San Julian, patrono de la ermita coronando el recinto, que prometemos volver y él es testigo.

Se me estaba olvidando decir que la piscina del Colegio todavía nos invita al chapuzón después de tantos años esperando.

Otra sensación, trascendental, despierta la Capilla donde vidrieras espectaculares nos recuerdan la vinculación con la "Pulchra Leonina" y con aquel cura francés visionario cuya vida relatan: la de Marcelino Champagnat que fue un niño de pueblo como nosotros, luego sacerdote, con innumerables hijos espirituales entre los que nos contamos.

Ahora que ustedes me leen tendré que decir que en este ámbito del que hablo me entregué a la literatura y sin saberlo al placer de escribir. Impensable que aquel diploma de honor en Español, como se nombraba entonces la asignatura de lengua castellana, me iba a llevar con los años, a dirigirme a ustedes en las páginas de este "cuaderno" del diario La Opinión-El Correo de Zamora.

Los ecos de aquellas aulas de pluma y tintero los repiten pequeños versos propios: "Con la pluma me abro paso/ era el lema del cuaderno/ en la proa de aquel barco/ siempre el mismo y navegando, siempre cruzando ya letras/ problemas o mil sembrados/. Azul pantalla del sueño/ de los niños de secano/ velero de tierra adentro/ por el mar de los sembrados/ trigo azul, avena dulce/ en espigas ondeando".

Tui fue ciudad episcopal y con su catedral dominando la urbe se parece a Zamora tanto en su aspecto de monumento fortaleza como en la ubicación estratégica sobre las márgenes de un río. También en ambos casos la Edad media fue su edad de oro en cuanto a dominio espiritual y trascendencia política. Si hay una ciudad gallega para hermanarse con Zamora esa es Tui, erguidas y bellas ambas sobre la cumbre del tiempo.

Una amiga me manda la letra de una bonita canción de Rozalén cuyo estribillo no puede ser mejor broche a este artículo. "Yo no quiero volver al cuándo/ No quiero volver al dónde/ No quiero volver aquí/ Quiero volver a entonces".

