"Paguitas para pudientes". Enhorabuena

En realidad ya viene ocurriendo allí donde gobiernan los "bajaimpuestos". Se lo contamos desde Zamora, pero esto es universal: "paguitas" para quienes más tienen.

Hace escasos días, representantes de estas tierras en las Cortes de Castilla y León, sección PP, han comunicado las ventajas que para la población zamorana ha tenido la bajada de impuestos que habían prometido (y enseguida cumplido).

Debo aclarar que estoy en contra de las bajadas de impuestos, pero reconozco que hay mucha gente que votan a las derechas (partidos bajaimpuestos) porque siempre prometen (para arreglar cualquier asunto) bajar la carga impositiva. Y como tal bajada se ha producido, repetido y la mayoría la quería, pues ¡enhorabuena!

La noticia dice que la bajada del IRPF ha supuesto un ahorro, para quienes vivimos en la provincia de Zamora, de 6,5 M€ durante el 2024. Es decir, los "bajaimpuestos" han dejado en nuestros bolsillos esa millonada, y ello (según su propaganda) sin que se hayan visto afectados los servicios públicos fundamentales, que siguen funcionado como un reloj (¿de arena?).

También cuentan que tras esa bajada (del tramo autonómico del IRPF) una familia zamorana que ingresó unos 16.000 € (en el 2024) pagó 100 € menos que una catalana similar, y si ingresó 27.000 se ahorró respecto a la catalana homóloga, unos 330 €. No se sabe la intencionalidad de este dato (comparar con catalanes) pero tal vez sea para ocultar la realidad del verdadero "beneficio fiscal" del que hablamos.

Repasemos. Sin ánimo de dar un disgusto al PP (pues sin duda lo hacen todo por nuestro bien) hagamos una radiografía del asunto.

Si el reparto se hubiera hecho a partes iguales resultaría una tomadura de pelo, pues si dividimos 6,5 millones por los 166.000 habitantes de la provincia se toca únicamente a 40 euros por persona y año. Cantidad que a nadie con necesidades le saca de un apuro, pues por ejemplo, para una familia de cuatro miembros serían 160 euros al año (que encima recibirían sólo si tuvieron que hacer la declaración de la renta).

Pero es que encima ese "regalo fiscal" no es lineal, ni premia a quienes menos tienen. Es al revés. Se le da más a quien más tiene. Es decir de lo que se debería dar el dato es de cuánto se van a ahorrar cada año quienes ganan 25.000; 50.000; 75.000 (como el presidente autonómico); 100.000; etc. etc.

Datos que no dan, se supone que, para no producir escándalo y bochorno. Porque esta bajada de impuestos ha sido regalar dinero de por vida a quienes más tienen y que menos necesitan.

Y es que esta es la gracia de estas bajadas de impuestos. Que "la paguita" se reparte (en una lógica extraña) dándole más a quien más tiene. Siendo la única explicación sensata de ello el que lo hacen para compensarles en vida, ya que en la otra lo tienen crudo, por aquello de que: "es más difícil que un rico entre en el Reino de los Cielos que un camello pase por el ojo de una aguja".

Es pues esta bajada de impuestos una injusticia en sí. Pero hay más. Estos días Renfe ha propuesto a Zamora, "que compre" un tren madrugador que saldría de A Gudiña (Orense) rumbo a Madrid (y vuelta), lo que permitiría unir mejor Sanabria y Zamora, permitiendo incluso que se pueda seguir viviendo en esas localidades y trabajar en Madrid. Ese tren nos costaría sólo tres millones de euros anuales como máximo, pero ahora, al perder seis la Junta, a ver qué pasa. A parte de que con los otros tres se podría conseguir un segundo tren regional Sanabria-Valladolid.

O simplemente, con esos seis millones anuales se podría dotar de mejores medios y personal a la educación, la sanidad, la justicia, la asistencia social, las infraestructuras, etc. Servicios que sabemos que no están bien y que todos necesitamos o necesitaremos. Y es que ¡ojo que sin impuestos no hay paraíso!

