De nuevo sobre la vivienda y nuestra provincia

El mes pasado he estado unos días en Valdescorriel, mi pueblo. y paseando por sus calles he podido comprobar cómo cantidad de casas están deshabitadas. Por ello, cuando leo en la prensa diaria, titulares, tales como "los alquileres se disparan", "las viviendas terminadas en 2024 rebasaron las 100.000" y , por lo que se refiere a nuestra provincia de Zamora, la sangría demográfica no cesa, por ello no puedo, por menos que, reflexionar y enviar a nuestro diario La Opinión-El Correo de Zamora, estas líneas.

Honestamente, sobre el tema de la vivienda, presumo que por cuestiones de interés económico, cuando se produjo el gran desarrollo industrial, la inversión se centró en las grandes ciudades, lo que motivó "la sangría demográfica del mundo rural".

Las personas se vieron obligadas a dejar sus lugares de nacimiento y trasladarse a las grandes ciudades para ganarse su pan de cada día; y, en consecuencia, en el mejor de los casos, con grandes esfuerzos y privaciones de todo tipo, adquirir una vivienda de reducidas dimensiones en un barrio, teniendo que dejar su casa del pueblo.

Cuando los políticos hablan el tema de la vivienda, parece ser que ignoran que no es un problema reciente.

Me pregunto ¿por qué no han generado inversión industrial, en consecuencia, creación de puestos de trabajo, en nuestra capital y provincia?

Presumo que, tal vez, porque no les convenía, porque vías de comunicación siempre han existido, pero sin más se acordó la supresión y cierre del ferrocarril Ruta de la Plata, 1 de enero de 1985, alegando falta de rentabilidad y, ello trajo aparejado el cierre de fábricas de harinas, cierre de la Azucarera de Benavente y un etc. de negocios.

Recientemente se ha anunciado la ayuda, creo recordar, del orden de 100 millones de euros, para incorporar 750 jóvenes al agro y modernizar un montón de explotaciones agrarias. Ver para creer. Tiempo, al tiempo. "Del dicho al hecho, hay un trecho".

Les recuerdo, a los políticos regionales el refrán: "A Dios rogando y con el Mazo dando", que como saben, es dicho por Sancho al recordar al Quijote la promesa de la ínsula, y se interpreta como que pese a que hay que tener fe en las promesas, no está de más presionar por ellas.

Me han llamado especialmente la atención, los carteles de la manifestación celebrada en la Alta Sanabria y que aparecen en la portada de La Opinión, del día 5 de julio, dicen así. "Sin AVE temprano. Futuro lejano" y "Sin tren al clarear, nos toca emigrar".

Sin comentarios, los carteles son tan sumamente claros, y a buen entendedor, pocas palabras bastan. Tomen nota.

Nuestra provincia de Zamora olvidada, humillada y obligada a emigrar. Basta darse un paseo por nuestros pueblos, para conocer la cruda realidad de su despoblación.

Pedro Bécares de Lera

Suscríbete para seguir leyendo