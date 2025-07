Un fracaso estrepitoso

El cierre, sin vuelta atrás, de algunos conventos de Zamora en los últimos tiempos, nos habla de la historia de un fracaso. No vale con señalar aquí y acullá, que bien se puede hacer, porque resulta que la vida diocesana va por un lado y la vida religiosa, la vida monástica en concreto, va por otro. Sólo nos faltaba la marcha de las Benedictinas del Monasterio de la Ascensión para anotar otro vacío importante en el vacío que registra Zamora.

Ya sé que todo apunta a la falta de vocaciones, de relevo generacional y a las decisiones que toma la jerarquía religiosa en el seno de estas importantes comunidades. Sin embargo pienso que ese no es el único detonante, siendo como es de peso. No se ha luchado por mantener abiertos los conventos. No se ha luchado por estas vecinas silenciosas, tremendamente trabajadoras y permanentemente orantes que nos han dejado huérfanos.

Si de algo podía presumir Zamora, aparte de todo aquello de lo que habitualmente presume, es de sus "palomarcicos". Me permito utilizar el término cariñoso que usaba la Santa Andariega, Teresa de Jesús, para referirse a los monasterios que fundó, especialmente los del siglo XVI. Sin palomarcicos que estamos o prácticamente.

Somos muchos los zamoranos que hemos sentido la marcha de las Carmelitas de Sor María Isabel de la Santísima Trinidad, de las Concepcionistas, de las Siervas de María y ministras de los Enfermos, de las Marinas y ahora de las Benedictinas. Hay que mirar hacia la Rúa, donde vive Sor Mercedes y del otro lado del río, por el puente de piedra, para tener constancia de la existencia de los conventos que un día fueron orgullo de Zamora y los zamoranos. O mirar hacia Toro. Acabaremos perdiendo los pocos conventos que nos quedan.

El envejecimiento de las comunidades religiosas es un desafío, también lo es el de la Iglesia Diocesana. No obstante, aunque por cuentagotas, se siguen recibiendo vocaciones. No quiero ver los conventos convertido en hoteles o vaya usted a saber. El Colegio de las Josefinas, en la Avenida de Requejo, que se caerá de pena, bien podría convertirse en una residencia para mayores, de las que tan necesitados estamos en Zamora. Pero es que, ni eso. Ya va siendo hora de que asumamos el fracaso estrepitoso que ha supuesto el cierre de tantos conventos.n

