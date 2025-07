Quien esté libre de pecado, ya sabe

Lo que sigue no es un texto religioso, aunque se parezca. El título guarda relación con la famosa frase "Quien esté libre de pecado que tire la primera piedra", pronunciada por Jesús cuando tuvo que enfrentar la situación de una mujer adúltera. Aunque el significado del texto bíblico es muy nítido, viene a decir que nadie es perfecto y que todos hemos cometido errores, por lo que no deberíamos juzgar o condenar a otros por sus faltas cuando nosotros mismos no somos impecables. Créanme si les digo que fue lo primero que aterrizó en mi cabeza cuando el miércoles pasado, de camino hacia la Universidad de Salamanca, escuchaba en la radio las intervenciones en el famoso pleno del Congreso de los Diputados sobre la corrupción y las medidas que iba a anunciar el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Si no son hooligans ni ultras de los partidos políticos, sino que como personas con dos dedos de frente hacen gala de una visión ecuánime y razonable de la situación actual, convendrán conmigo que, salvo raras excepciones, no se salva ninguno. Por tanto, si Jesús de Nazaret anduviera por aquí, repetiría lo mismo: "Quien esté libre de pecado que tire la primera piedra".

Echemos mano de otra cita evangélica. Por la noche, mientras veía y escuchaba con atención a los tertulianos en los diferentes canales de radio y televisión, llegó a mi cabeza: "No juzguéis y no seréis juzgados", que advierte sobre la importancia de no condenar a otros, ya que la forma en que se juzga a los demás puede ser la misma con la que uno será juzgado. En otras palabras, si ofendes, denigras, insultas y zurras la badana, no esperes que te traten con empatía y con la mejor de las sonrisas del mundo. Y el miércoles fueron abundantísimos los insultos, las críticas, los golpes bajos, las reprimendas severas, las humillaciones, etc. Y no han quedado en el hemiciclo, porque el guion se ha seguido representando en las redes sociales, las ruedas de prensa, los encuentros con militantes de base, las entrevistas aderezadas a favor del entrevistado del turno en según qué medios de comunicación, las plataformas digitales, etc. En fin, ya saben que nos gusta juzgar y sentenciar al contrario o, como cada vez más se escucha por ahí, al enemigo, pero nos disgusta que se haga lo mismo con nosotros. Porque vamos a ver: ¿quién leches eres tú para juzgarme? ¡Ay ay ay!

Y como no hay dos sin tres, en los días posteriores al susodicho debate aún he tenido la oportunidad de rememorar algunas citas bíblicas más que vienen como anillo al dedo. Me gusta mucho esta: "¿Y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano, y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo?", que Jesús soltó en el Sermón de la Montaña. Pero no es imprescindible leer los Evangelios ni ir a misa los domingos o las fiestas de guardar, porque si echamos mano del refranero popular de este país encontramos, casi calcada, la misma sentencia: "Ver la paja en el ojo ajeno y no la viga en el propio". En otras palabras, que es muchísimo más fácil ver los fallos de los demás que los propios. O sea, como lo presenciado y escuchado, el pasado miércoles, desde la tribuna del Congreso de los Diputados o, posteriormente, en los diferentes escenarios que he mencionado más arriba. Confieso públicamente que nunca sospeché que los textos bíblicos pudieran servirme algún día para reflexionar sobre la corrupción económica o política y sus consecuencias. Por consiguiente, tanto si son creyentes como si no, espero y deseo que estas palabras puedan serles de utilidad.

Sociólogo

