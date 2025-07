Contentos, pero frustrados

Una cosecha extraordinaria; un gran año, pero… ¡ay, los peros! Ya están los labradores llorando, dicen los críticos, que, generalmente, no saben distinguir el trigo de la cebada (ah, ¿pero no son lo mismo?) y en otras cuestiones del campo tampoco suelen estar muy versados. Puede ser verdad que los agricultores sean llorones; sin embargo, casi siempre tienen razón para sus quejas. Veamos, sin ir más lejos, lo que está sucediendo este 2025, que pasará a la historia por ser uno de los mejores. La primavera vino niquelada, como encargada al Sumo Hacedor. Llovió en abundancia y cuando hacía falta y no hubo que echar mano del tradicional lamento: "nos jodió mayo con no llover a tiempo". De modo que fue una delicia pasear por los sembrados. Colores potentes, verdes variados y lujuriosos, uniformidad y anuncios de una madurez lenta, segura y de perfecta granazón. Se fueron cumpliendo los buenos pronósticos hasta llegar a unas producciones casi record, o, al menos, muy poco habituales. Lástima que, en algunos lugares, las tormentas, el granizo, se cargaran en segundos el trabajo y las esperanzas de todo un año. Ahí los llantos de los "llorones" estaban más que justificados.

Y llegó la recolección, entraron las cosechadoras en las tierras y se confirmó que, en efecto, este 2025 era bueno, muy bueno, pero… ¡ay, los peros! Esta vez el mayor, y más importante, "pero" aterrizó (en realidad, estaba aquí desde hacía meses) vía precios. Llegaba a España mucho cereal de importación a precios bajos, bajísimos, y, claro, el cereal nacional, cayó en picado. El problema es que ese cereal, trigo, cebada, centeno, avena, procedía de Ucrania y había que echar una mano a ese país invadido y atacado por Rusia desde hace ya unos cuantos meses. Todo el mundo considera que hay que apoyar a Ucrania, solidarizarse con sus gentes, ayudar, pero… ¡Ay los peros! Y este "pero" es que esa solidaridad está recayendo casi en exclusiva sobre las espaldas del sector agrario. Hombre, sí, nosotros somos todo lo solidarios que se quiera, pero si esa solidaridad nos lleva a la ruina, pues apaga y vámonos. Este es el resumen de la postura y el sentimiento de las organizaciones agrarias y de los agricultores a título particular. ¿Tienen o no razón los "llorones"?

Han sido tantas las protestas y las quejas de los agricultores de bastantes países que la Unión Europea ha decidido, ya era hora, tomar cartas en el asunto y recortar las importaciones de trigo, cebada, azúcar y otros productos ucranianos

Desde las administraciones tampoco han andado, que se diga, muy finas. No conozco (tal vez sea culpa mía) comunicados de la Junta de Castilla y León expresando su postura y presionando para buscar soluciones. Muchas declaraciones felicitándose por el cosechón, pero, ¡ay los peros!, poco grano. Y el ministro Luis Planas también ha estado como encorchado, como si el problema no fuera con él, como si fuera a solventarse solo, sin intervenciones de nadie, como si el Dios Mercado pusiera orden en el desaguisado. Y no, de momento no lo ha puesto. Los precios han seguido por los suelos y la ilusión de los labradores, también.

Ahora parece que, por fin, el lío está en vías de solución. Han sido tantas las protestas y las quejas de los agricultores de bastantes países que la Unión Europea ha decidido, ya era hora, tomar cartas en el asunto y recortar las importaciones de trigo, cebada, azúcar y otros productos ucranianos. Este recorte podría alcanzar hasta el 80% . No se conoce su dimensión exacta, pero sí se sabe que la medida ha sido muy bien recibida por las organizaciones agrarias, entre ellas las españolas. Alguna, incluso, ha asegurado que la Comisión Europea ha enmendado la plana al ministro Planas, quien no se había pronunciado a favor del recorte. El sector agrario confía en que esta decisión de Bruselas sirva para que los precios del cereal suban o, al menos (el que no se consuela es porque no quiere) no continúen bajando. En las próximas semanas, lo sabremos. Y sabremos, asimismo, si se cumple o no otro refrán campesino: "Nunca por mucho trigo es mal año". Está saliendo mucho grano, pero, ¡ay los peros!, de momento, el año económico no es bueno.

