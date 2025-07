Los trillos de Cantalejo

La semana pasada hablábamos del botijo y de cómo un simple recipiente de barro podía poner en evidencia a la tecnología moderna. No fue casual elegirlo. El botijo no es una rareza. En el medio rural, ese del que a menudo solo se habla con nostalgia o condescendencia, hay verdaderas joyas de la ingeniería práctica. Herramientas nacidas del ingenio y de la observación, perfeccionadas durante siglos por quienes no tenían laboratorio, pero sí necesidad. Y manos. Y cabeza.

Hoy toca hablar de otro invento al que deberíamos mirar con más respeto: el trillo de pedernal.

Si has visto uno de cerca, lo recordarás. Una tabla robusta, normalmente curvada, con docenas o cientos de piedras de sílex incrustadas en la parte inferior. Se enganchaba a una yunta de mulas o bueyes y se pasaba por encima de la mies ya segada. El peso del conductor —que muchas veces era un niño, o un abuelo, o ambos— aumentaba el efecto de fricción. Y con cada pasada, el trillo cortaba, deshacía, separaba el grano de la paja.

Pero más allá del gesto rural, lo que había ahí era pura física: fricción, presión, rozamiento, geometría aplicada. Un sistema que funcionaba sin combustibles, sin electrónica, sin repuestos, solo materia bien pensada. No había nada que improvisar. El peso del conductor aumentaba la presión sobre las piedras; la tracción de los animales aportaba movimiento; y las cuchillas hacían el resto. Un sistema afinado durante generaciones para que, en unas pocas horas, las espigas se convirtieran en alimento.

El trillo, como el botijo, nos recuerda que la tecnología no empieza con un botón, sino con una necesidad. Y que el conocimiento no siempre llega desde arriba pues a veces nace desde el suelo, con los pies polvorientos y la mente bien despierta

Y aquí permitidme una nota personal, pues este artículo es también un pequeño homenaje. Mi abuelo Tomás—con quien comparto no solo el nombre, sino parte del carácter inquieto— era de Cantalejo, en Segovia. Un orgulloso briquero, como se llaman los de allí. Este pueblo segoviano fue durante generaciones el corazón de la fabricación de trillos en toda Castilla. De allí salían modelos distintos, adaptados al tipo de cereal o al terreno. Y allí, entre talleres y polvo, aprendió de verdad lo que significaba resolver problemas con las manos.

Mi abuelo siempre hablaba de su pueblo con un orgullo sereno. Y aunque la vida le llevó a otros lugares y a la carrera forestal, nunca se despegó de esa raíz. Para él, el trillo no era una reliquia. Era una herramienta, sí, pero también un símbolo. Lo construía, lo vendía, lo usaba. Lo entendía. Era su primer contacto con la ingeniería real, la que no aparece en los manuales, sino en el suelo caliente de la era, cuando no se podía perder ni una cosecha.

Cantalejo además guardaba otro tesoro: la gacería, una jerga única que usaban los trilleros y tratantes para hablar entre ellos sin ser entendidos por forasteros. Una especie de idioma secreto de vendedores ambulantes, mezcla de castellano, euskera, caló y otros orígenes que se pierden en la historia. Tan rica es esta lengua que alguien se atrevió incluso a traducir El Principito al gacería. No es broma.

Pensadlo un momento. En ese pequeño pueblo se fabricaban herramientas de precisión rural mientras se hablaba un idioma que nadie más entendía. Ciencia, técnica y cultura popular, todo en uno. Eso también es I+D, aunque no venga subvencionado ni tenga logotipo institucional.

Quizá la próxima vez que alguien hable del medio rural como si fuera cosa del pasado, habría que invitarle a subirse a un trillo. No como símbolo ni como postal, sino como ejemplo de lo que pasa cuando la inteligencia se pone al servicio de la vida. Y que quizá, en lugar de olvidar todo eso, deberíamos empezar por reivindicarlo.

