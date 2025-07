Mexan por nós e temos que dicir que chove

Nos mean por encima y tenemos que decir que llueve. Tienen razón los hermanos iberoamericanos cuando nos llaman gallegos, en este país todos lo somos. Se ríen en nuestra cara. Nos toman por idiotas. Nunca se había recaudado tanto en impuestos y jamás el estado del bienestar había estado tan desastrosamente mal.

¿Cómo va a haber dinero público para contratar más oftalmólogos y traumatólogos que aligeren las interminables listas de espera? Si se gastan el sudor de nuestra frente con sus sobrinas de OnlyFan, y encima nos echan en cara que follan mucho y por eso les tenemos tanta inquina; por eso los perseguimos judicialmente y los queremos meter en el trullo.

Esta democracia de filfa no es el gobierno del pueblo soberano. Esta democracia, que se han montado entre unos cuantos amigotes, es un cachondeo, en el que cada cuatro años nos permiten elegir el nombre del vivalavirgen que queremos que nos robe la fuerza de trabajo, la ilusión por vivir y el futuro de las generaciones venideras.

¿Quién prefieres que te represente? Un tío guapetón con su jarabe de flor venenosa y capaz de vender a una madre por otra copa… a cambio de seguir sentado en la poltrona. Quizás la dueña y señora de Madriz. No, la diosa Cibeles no, la otra. La de las tabernas y las fruterías. O el repelente padre de familia muy aficionado a arrancar olivos centenarios para sustituirlos por placas solares a pesar de la frontal oposición popular.

Tal vez una rubia muy legal que nos habla como si fuéramos del género lerdo. O puede que el Sandokán silencioso que medita como compaginar su amor por el campo español con su devoción por el presidente Trump y sus aranceles; Cómo maridar su pro-belicismo otanista con su firme adhesión a la hermandad tradicionalista de Putin.

¿La pandilla morada de Scooby Doo, donde va uno van todos, o los amigos de los animales? ¿Los ultra nazionalistas de cada pueblo de esta España multipolar? ¿O todos esos Rodolfos Chikilicuatres de la política que concurren a unas elecciones sólo por hacer mofa de un sistema que está tocado y hundido?

Nos mean por encima y tenemos que decir que llueve. Como cuando incluyeron a Zamora en la línea de AVE Madrid-Vigo. Pese a que no tenía ningún sentido haberla construido, ya que ambas ciudades están conectadas por avión y autovía. Salvo quizás el de robarle más territorio al lobo, un animal que necesita mucho espacio vital, para que éste se sienta más acorralado y ataque más y con más saña.

No restauraron el tren Ruta de la Plata, cómo no devolverán la parada del AVE a una Zamora que alcanza máximas de calor desde aquello de La Culebra

O el de construir por construir, sólo para ganar más dinero con comisiones.

Publicitaron con grandes alharacas esa parada del AVE en Sanabria argumentando que iba a revertir la sangría poblacional, y a revitalizar toda la comarca, para luego eliminarla sólo porque se le antoja al estrambótico alcalde de la horterada navideña y el "Vigo is the best".

Lo que se debe de estar riendo Berlanga contemplando "La Meada Nacional".

Nos mean por encima y tenemos que decir que llueve. Los mismos que crucificaron de palabra a Felipe González por eliminar el tren Ruta de la Plata, y juraron ante San Judas Tadeo, patrón de las causas difíciles y desesperadas, que cuando llegaran al poder lo restaurarían… Esos mismos, dicen ahora que, si los votamos a ellos y no a los otros restaurarán la parada del AVE en una Zamora que este verano vuelve a consumirse de fiebre, alcanzando las máximas de la región, desde "aquello" de la sierra de La Culebra.

Pero que, mientras tanto, van a desfacer el entuerto gubernamental, porque es lo único que está en sus manos, habilitando un bus lanzadera. Ya que nos mean por encima, sería mucho pedir que al menos lo hicieran con más arte y salero.

¿Quién necesita un bus lanzadera cuando podrían habilitar un servicio de Burros-Taxi, como en Mijas? Al turismo le vuelven loco los burros taxi. Instagram se llenaría de guiris a lomos de esos buches zamorano-leoneses mucho más guapos que los insípidos burritos blancos andaluces, dónde vas a parar.

Y todo el mundo sabría ubicar en un mapamundi la comarca sanabresa y su moderna estación de AVE. En la que no para ningún tren, cierto, pero en la que aun así es posible sentarse en un banco a la sombra para tomarse una lata de cocacola y ver la vida pasar.

Siempre y cuando a esos mentecatos folladores se les haya ocurrido construir una estación de AVE sin trenes, pero al menos con bancos, sombra y una máquina expendedora de latas de cocacola… Nos mean por encima y tenemos que seguir diciendo que llueve.

Entre tanto despiporre político, tanto aferrarse al carguito y a la paga y tanto reírse del ciudadano que los ha votado, veo en el telediario una noticia esperanzadora: Europa propone una ley para defender y proteger la carne de calidad.

Pero no. Era demasiado bonito. Lo que planean esos que nos mean desde Bruselas no es promocionar la carne de pastoreo frente a la carne industrial. Sino favorecer la carne, mezclando un rebaño de cabras criadas en libertad con aquella factoría de cerdos de los horrores que surtía a El Pozo y que denunciara Jordi Evole en su programa, frente a los productos veggies que se publicitan como hamburguesas, salchichas o albóndigas veganas.

The End: Ante tanta tropelía y tomadura de pelo es fácil hacer caso del argumento de autoridad. Dice Juan Manuel de Prada que por mucho que venga el Apocalipsis, debemos seguir activos en la milicia del cada día, denunciando. Y riéndonos de todo.

Ganadera y escritora

