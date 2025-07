Aviso policial

Los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado nunca duermen. Permanecen alerta. Vivimos en un mundo plagado de peligros que no solo acechan por tierra, mar y aire, también lo hacen a través de las redes sociales que tanto gustan al personal sin las que parecen no poder vivir. Me preocupa la gente que muestra sin pudor su vida a través de "whatsapps", Instagram, "X" y todos estos inventos en los que también se esconden los ‘malos’ de la película. Lo hacen para poder cometer sus fechorías. Casi siempre consiguen sus objetivos. En ese casi, la Policía Nacional y la Guardia Civil tienen mucho que ver.

En mi vida ha entrado una palabra nueva: "sharenting", práctica que consiste en compartir imágenes, videos o información de menores en redes sociales por parte de sus propios progenitores o familiares. "El bebé es tan mono", "el nene es tan rico", "está tan graciosa la nena" que hay que airear su monería, su ricura y su gracia por el amplio ventanal de las redes. Craso error. La Policía Nacional, en colaboración con la fundación SOL, organización dedicada a construir un entorno digital seguro para las futuras generaciones, presentaba el pasado jueves una campaña de concienciación sobre los riesgos de esa práctica, del sharenting, lo que nosotros llamaríamos en español: "sobreexposición" o "exposición infantil en redes sociales.

La campaña pone el foco en las consecuencias de estas acciones, aparentemente inocentes, que pueden vulnerar gravemente la intimidad, seguridad y bienestar de niños, niñas y adolescentes. Cuando se comparten fotos de menores no se sabe en qué manos pueden caer. Y por internet no viajan precisamente angelitos. Parece ser que las imágenes publicadas por los padres pueden ser modificadas con inteligencia artificial y ser usadas por pedófilos. Todos debemos ser conscientes de que una vez que compartimos una foto en internet, se pierde el control para siempre. No se puede sobreexponer a los menores con tanta ligereza por muy de buena fe que se actúe.

Es conveniente que sepan que el 72% del material incautado a pedófilos está compuesto por imágenes cotidianas no sexualizadas de menores procedentes del sharenting. El aviso policial es bien claro, abstenerse de exponer imágenes de menores en las redes. Ellos, también tienen derecho a su privacidad.

Suscríbete para seguir leyendo