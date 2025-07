Paraísos de verano

Nada más llegar, te invade la tranquilidad. Te sientes a gusto, te relajas y te olvidas de la rutina, de los problemas, del estrés… y hasta del móvil. Hay muchas definiciones de paraíso, pero tener estas sensaciones podría ser una de ellas.

A pesar de que soy una viajera empedernida, que siempre estoy pensando en conocer países lejanos y que no me gusta repetir destino; reconozco que también tengo rincones cerca de casa (más o menos) a los que siempre quiero volver. A los que nunca diré que no. Esos paraísos en los que siempre que he estado he sido feliz, y a los que cuando estoy tiempo sin ir, echo de menos.

No sabría explicar de forma técnica y concreta qué es lo que tienen que los hacen tan especiales y únicos de una manera tan personal. Pero hay un caso en el que sí que tengo que dar las gracias, porque Mamen es la responsable de que me sienta como en mi propia casa.

No voy todos los años, pero antes o después acabo regresando. Y considero que soy muy afortunada al saber que tengo mis propios paraísos localizados (aunque tampoco descarto sumar algún otro a la lista).

Quizá la vida consiste en saber disfrutar de los viajes y las aventuras, pero también en reencontrarte de vez en cuando en esos lugares en los que te sientes bien. Tal vez en eso se resume todo, en que más allá de las típicas fotografías idílicas en las que todos pensamos cuando hablamos de un paraíso, los paraísos realmente los definen los momentos que has vivido y con quién los has compartido.

Suscríbete para seguir leyendo