No voy a detenerme en que la historia de la humanidad lo es de la migración, ni a señalar que si nos hiciésemos un árbol genealógico serio nos encontraríamos con antepasados musulmanes, conversos, moriscos, árabes, judíos, o criollos, ni voy a recordar el hecho innegable de que la migración de españoles ha sido consustancial a nuestro país hasta hace pocos años. Pero sí quiero expresar mi repulsa a quienes, desde una auto otorgada pureza hispana, plantean deportaciones masivas de migrantes como a los que solo encuentran razones económicas para oponerse a su expulsión.

Indignos de llamarse humanos me parecen los primeros y no digamos ya cuántos grados suben en indignidad si, además, se denominan cristianos. Pero, además, me parecen unos auténticos mentirosos e hipócritas. Mentirosos, porque falsean los datos reales, pues no es verdad que España esté invadida de extranjeros, ni que entren mayoritariamente en pateras, ni que, porcentualmente, sean quienes más delinquen, ni tengan más prestaciones sociales o sanitarias. Y, desde luego, no son los más corruptos, que en este campo se llevan la palma apellidos hispanos incluso de rancio abolengo. Así que miren los datos oficiales, lean la historia de este país y la prensa actual y dejen de comportarse como cabestros.

Hipócritas, porque, en realidad, no están hablando de deportar a millones de migrantes, sino a millones de los que sean musulmanes o negros. ¿Qué van a hacer con futbolistas, atletas, baloncestistas, médicos, etc.? Como apliquen sus deportaciones, incluso a la segunda generación, sus equipos de fútbol, por ejemplo, no van a dar ni para una pachanga de patio de colegio. Claro, a quienes hay que deportar es a los pobres, a los que también tapan y marginan cuando son españoles y que no plantean deportar porque no tienen donde.

También me repugnan quienes para desaprobar a los anteriores lo hacen desde la importancia de los migrantes para nuestra economía. Entonces, si las condiciones del mercado laboral español cambian, y con ello las necesidades de trabajadores, deduzco que se incorporarían al grupo de los defensores de las deportaciones. Defender a los migrantes solo por su aportación económica es deshumanizarlos, cosificarlos y hasta bestializarlos. ¿Dónde queda el humanismo, la moral, la ética, la libertad y, para algunos, hasta la religiosidad que pregonan?

Para mí la migración tiene rostro y nombre: Sonia, ecuatoriana, Nolvia, hondureña, Samir, sirio, Abdelghani, Said y Abdul, marroquíes, Sergio, argentino, Bruce, escocés, Marissa, estadounidense, o Mario, rumano. Todos trabajadores, algunos con una pequeña empresa, o profesiones cualificadas; muchos con nacionalidad española y todos con hijos nacidos en España y, por tanto, tan españoles como yo. Además, algunos de estos hijos lo son de emparejamientos mixtos, así que ya me dirán si a esta segunda generación la van a trocear antes de deportarla. Todas son personas y a las que quiero.

Claro que hay que arreglar y regular cosas; para empezar, que hacer un contrato a una persona extranjera no sea una peregrinación eterna como la que yo he vivido. Pero conviene no olvidar que poner fronteras a quienes huyen del hambre, la guerra, la persecución, o quieren un futuro mejor es tan absurdo como intentar meter el mar en un cubo y, sobre todo, es injusto e inhumano.

