Tú, usted, usía, excelencia, ilustrísimo, eminencia, reverendo, y otros tipos de tratamiento

"Todos queremos más, y más y más y mucho más", rezaba una vieja canción del siglo pasado compuesta por un argentino. No decía nada que no fuera obvio, porque en eso se ha basado la historia de la humanidad, en tener más. Pocos podrán presumir de haber buscado el "ser" en lugar del "tener". Y no solamente en el sentido material de las cosas, sino también en lo inmaterial, incluso en lo intangible. De esto último vamos a hablar en este artículo. Basta con ir a un hospital para observar que el tratamiento entre los profesionales médicos resulta diferente, en función de quien o quienes se trate, o sea, de su especialidad profesional. Así a los médicos se les nombra por su apellido y a las enfermeras por su nombre. Siguiendo con el mismo ejemplo, a los médicos se les antepone el grado académico de doctor, doctor Hernández o doctora Sánchez, mientras que a las enfermeras se les denomina enfermera Mercedes o enfermero Carlos. En otras profesiones distintas a la de la medicina no se hace de esa manera, como puedan ser los casos de los ingenieros o de los economistas, aunque sean poseedores de tal grado académico, sino que se les antepone el "Don".

Y es que existen distintos tipos de tratamiento. Unos de cortesía, como pueden ser el "tú" y el "usted", que usamos según el grado de familiaridad o confianza que tengamos. Otros de tipo protocolario, como los de excelencia, ilustrísimo, eminencia o reverendísimo. También los hay académicos, como los de diplomado, licenciado o doctor.

Así para dirigirse a un ministro por escrito, o también a un obispo, se antepone a su nombre el título de excelentísimo, y al segundo de ellos además se le puede añadir, llegado el caso, el de eminencia reverendísima. En el caso del estamento militar, además de su graduación, a partir de determinado cargo se les puede acompañar la distinción de ilustrísimo o de excelentísimo, según se trate de un coronel o de un general. Hasta un alcalde es un excelentísimo señor o como mínimo un ilustrísimo, según la importancia de la ciudad en la que esté ejerciendo el cargo. Los jueces y magistrados, para no ser menos, son señorías.

Vamos, que a los seres humanos nos va eso de las distinciones, generalmente por desear ser más que el que tenemos al lado o enfrente de nosotros.

Por eso, no se entiende muy bien por qué determinados comentaristas de la tele se sorprendieran cuando el rey Felipe otorgó el título de marqués a un reducido grupo de ciudadanos españoles quienes, a su parecer, se habían distinguido de manera destacada en sus respectivas profesiones. En este caso, les concedió la distinción de marqués, que como sabemos está asociada al grupo de las relacionadas con la Nobleza, como las de duque, conde o señor. Tales títulos u otros similares son usuales en los países donde imperan las monarquías, como es el caso de Inglaterra, y allí casi nadie se cuestiona acabar con distinciones como las de sir o lord. En otros países de corte republicano, como pueda ser el caso de Francia lo que se otorgan son medallas de reconocimiento, entre las que destacan la de la Legión de Honor y la de la Orden Nacional del Mérito. En Italia, aunque estén anulados por ley los títulos nobiliarios, lo cierto es que quienes están en posesión de ellos se los van pasando de padres a hijos como cualquier otra parte de la herencia.

Por unas cosas o por otras los humanos somos así. En función de que tipo de persona seamos o a que grupo pertenezcamos, los motivos por los que queremos ser diferentes a los demás son variados, aunque, en todos los casos, nazcan con nosotros. Quizás respondan a la configuración de la propia identidad o también a la búsqueda del reconocimiento social. No hace falta llegar a formar parte del grupo de los polímatas para albergar tal deseo. También puede ser que respondan a querer estar más cerca del poder. O incluso, simplemente, por formar parte de "la otredad" o sea de ser "el otro" en lugar de "uno de nosotros".

De hecho, sentimos ansia de ser diferentes a todos los niveles. Así al banderillero le gustaría llegar a tener el título de maestro. Al cargador de un paso de Semana Santa el de jefe de paso y al cofrade el de mayordomo. Reconocimiento, status, respeto, reputación, prestigio. De todo un poco.

A todo esto, la canción de "Todos queremos más" continuaba diciendo "El que tiene uno quiere tener dos/ el que tiene cinco, quiere tener diez/ el que tiene veinte busca los cuarenta/ llega a los cincuenta/ quiere tener cien".

