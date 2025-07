Mujeres y mises

Siempre hemos mirado de reojo los concursos de belleza femenina. La belleza está contenida en nuestro genoma, es, decir no hemos hecho nada por lograrla. Unos somos más guapos y otros no lo son tanto, si nos hubieran preguntado, la cara ya se nos habría roto a todos de puro guapos, a no ser que la monotonía lo impidiera. Resulta triste ver como se exaltan "virtudes" que sólo competen al portador, la bondad, la simpatía, la honradez que se pueden transmitir a todas las personas con las que nos relacionamos, parece que deben ser veladas por rancias o pusilánimes.

La vanidad es un gran pecado que nos acompaña toda la vida y a veces hasta después de muertos. Es comprensible que estas bellezas que se presentan a miss Zamora, miss barrio o de la Fiesta de la Vendimia, se sientan admiradas y hasta envidiadas en la inauguración de la adultez. Estamos viendo pasquines en nuestras calles de una de las aspirantes a la corona, en los que pide apoyo de la ciudadanía para alcanzar su meta, tan trascendente como las paradas del AVE. Es llamativo que las feministas no empuñen el megáfono y se desgañiten para que no se cosifique a las mujeres, ante una sibilina estrategia que bien pudiera estar urdida por la madama y los proxenetas de una mancebía para ricos.

F. Mario Santos

