Así parecen estar, sin fondos, las cajas pagadoras encargadas de adelantar las dietas que deben percibir los policías nacionales que prestan servicios de refuerzo, en el caso que nos ocupa, en el dispositivo de seguridad estival que incluye labores relacionadas con la seguridad de la Casa Real y el Palacio de Marivent. Hemos visto, en las distintas cadenas de televisión, la vergonzosa y humillante salida de diez agentes del hotel que ocupaban por impago, porque la dieta es insuficiente o no llega a tiempo.

En España hay dinero para las "paguitas" que aseguran votos, para putas, para juergas, para vacaciones en palacetes pertenecientes a Patrimonio Nacional, para pisitos de soltero, para farras, para viajes absurdos en el Falcon, para marisco del caro, para whisky del bueno, es decir, para todo, menos para dar una digna y conveniente solución habitacional, tanto a policías como a guardias civiles, que no van a esos lugares de ocio precisamente de vacaciones.

No hay fondos. Se los lleva por delante la corrupción que galopa a sus anchas por la política con mando en plaza. No hay dinero para la dignidad, como lo demuestran los impagos de facturas, como la del hotel en Palma de Mallorca, no hay dinero para dotar a las comisarías de climatización, no hay dinero para el mantenimiento de los vehículos policiales, no hay dinero para mantener los servicios mínimos esenciales y comprometidos. Y no porque lo diga Jupol, que también, sino porque es la cruel realidad, la que no quiere ver Marlaska, eximio ministro del Interior.

Qué mal trata el otrora juez a los hombres y mujeres de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. Debería tenerlos en palmitas, como hacen en otros países de nuestro entorno, pero aquí las palmitas se convierten en bofetones en la dignidad, el prestigio y el buen nombre de los agentes. Y no hay derecho.

Encima, con Marlaska, los malos gozan de privilegios y libertades que no tienen los agentes. Los malos al bollo y los agentes al hoyo de la indiferencia. El Ministerio o la dirección general correspondiente están en la obligación de garantizar vivienda digna a los agentes y evitar infraviviendas, vivir en vehículos o asumir alquileres desorbitados. Y eso pasa por los necesarios y adecuados complementos salariales que, o no llegan o son insuficientes.

