Desapareció la luz

Cuando es de noche y no hay luz cada uno enciende su vela o su linterna para seguir viendo, no tropezar o caerse. De nada o de poco vale lamentarse y decir que estamos a oscuras y que no se ve, ni la puerta, ni la cama, ni el camino. Lo prudente e inteligente es encender cada uno lo que pueda, a no ser que opte, que también es una posibilidad, por cerrar los ojos y echarse a dormir hasta que vuelva la luz. Me explico. Hablas y hablas con gente de toda singladura, autónomos, ganaderos, intelectuales, jornaleros, baristas, ricos o pobres, jóvenes o mayores. Se escucha por todas partes lamentos. Esto está mal, muy mal. La falta de seriedad, la corrupción., el derroche, el desenfreno , la irresponsabilidad llegan a todas instituciones.

Todos los días estamos bombardeados por informaciones preocupantes del Gobierno, el Parlamento, el fiscal general del Estado, el Tribunal Constitucional, los partidos políticos, minoritarios o mayoritarios, sindicatos, que si el caso Koldo, Ávalos, Aldama, Leire, Santos Cerdá, el novio de Ayuso, el hermano o la mujer del presidente. Este panorama deja pequeños al descrito en Alibabá y los 40 ladrones. Que, si hay que adelantar las elecciones, que si mafia o democracia etc. etc. La verdad es que estamos hartos y desalentados. Y miras la televisión pública, que buen dinero nos cuesta, y es para apagarla de inmediato. Programas basura, ocultación de la información relevante. Estamos, la sociedad se encuentra desorientada y desalentada. Los partidos y sindicatos que en un principio se recibieron con la euforia de que iban a ser servidores públicos, competentes, se han convertido en muchos casos en asociaciones de enchufes para mediocres que buscan privilegios y un refugio para medrar y alcanzar lo que no podrían en una profesión estandarizada y competitiva . La confianza en ellos está por los suelos. Y ninguno propone reformar las leyes que los amparan, ni las leyes de partidos, asociaciones, sueldos a discreción, ni la ley electoral que vale para poco, antes bien para perpetuar un sistema caduco y corrupto, hurtando a la sociedad civil el protagonismo que reclama.

Los verdaderos intelectuales, pensadores, técnicos, gestores han huido defraudados de la política y los sindicatos, dejando estas organizaciones tan importantes en el sistema en manos de arribistas protegidos en sus desmanes y chanchullos por los aforamientos que siempre prometen eliminar y no cumplen nunca. Ni unos, ni otros. Los pequeños saben de su oportunidad y la aprovechan descaradamente en beneficio propio. Y los grandes no renuncian a seguir gestionando los órganos de gobierno que no responden, ni al nombre, ni a la misión encomendada. ¿qué pinta por ejemplo la denominación de fiscal general del Estado, o Consejo de Estado o secretarios de Estado o Patrimonio del Estado, cuando son instituciones o personas que están al servicio del Gobierno que no es tampoco gobierno del Estado, sino de sus intereses de partido para consolidar prebendas? Las administraciones, europea, nacional, autonómica, provincial, locales, salvo raras excepciones, nos suben los impuestos de todo, crean nuevos gravámenes, la empresa privada eleva el precio de todo, de la leche, el pan, el vino, los piensos, el transporte, los seguros, de todo y todo. Cada vez el dinero vale menos. Aunque tengamos más, podemos comprar menos cosas.

Vivimos en un engaño y depreciación de todo. Es el relativismo total. Por eso se estimula el no ahorro. El gastar y gastar ya que los bancos bajan los intereses y cobran por tener una cuenta, ¿Ahorrar para qué? Y mientras las ciudades se llenan de inclusiones en el suelo de las calles: Vivienda digna ya. ¿Quién paga? No lo dicen .Y gritan en los parlamentos elecciones ya ¿para qué? Unos van en el carro de la prepotencia, del orgullo, de la soberbia, del beneficio propio y de los que se les acercan y los otros los quieren tirar para subirse ellos y viajar en primera .

Unos y otros prometen y no cumplen ¿ qué hacer ? Discernir bien el voto y la confianza es importante. Hay demasiados salteadores encubiertos en los caminos para engañarnos.

Yo estoy triste, y me duele España porque pienso y constato que nuestros dirigentes piensan que no nos enteramos de lo falsos que son y la sociedad está triste por tanta bronca y falta de responsabilidad. Se me ocurre que encender nuestra vela de buena conducta y recto comportamiento en el puesto que tengamos y no cobrar más de lo justo, trabajar lo justo, hablar lo justo y unirse a las causas buenas y justas. Y como pronto los pueblos organizan fiestas, los responsables que propicien foros de diálogo , manifiestos , conciencia y cultura política se servicio al común.

